Szef MON: Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show w sierpniu Radomiu (aktualizacja)

Podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2023, które odbędą się w ostatni weekend sierpnia w Radomiu zaprezentowane zostaną wszystkie typy samolotów wykorzystywanych w polskich Siłach Powietrznych – zapowiedział w piątek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Oprócz polskich samolotów, widzowie zobaczą także maszyny wykorzystywane w wojskach sojuszniczych. "Zobaczymy F-16 z Sił Powietrznych Belgii, Dani i Grecji, czeskie Gripeny, fiński F/A-18C. Będą też samoloty transportowe: polskie Herkulesy i CASA, a także Spartany z Litwy i ze Słowacji" - powiedział minister na konferencji prasowej na radomskim lotnisku, gdzie w sierpniu zostaną zorganizowane pokazy lotnicze.

Według niego, największa atrakcją pokazów będzie inauguracja samolotu FA -50. "To samolot już z białoczerwoną szachownicą, który został wyprodukowany w Korei Południowej, z którym zapoznają się polscy piloci, i który jeszcze w tym roku, w liczbie dwunastu, trafi na wyposażenie polskich Sił Powietrznych" - powiedział Błaszczak.

Ciekawostką pokazów w Radomiu ma być też amerykański samolot do tankowania w powietrzu, z Gwardii Narodowej stanu Illinois. "To ważne, bo w tym momencie obchodzimy 30-lecie nawiązania współpracy między wojskim polskim a Gwardią Narodową stanu Illinois" - zaznaczył szef MON.

Błaszczak zapowiedział, że Air Show w Radomiu będzie przedsięwzięciem o dużej skali. "Bilety promocyjne będą skierowane do rodzin. Liczymy na duże zainteresowanie najmłodszych, ale także młodych ludzi" - powiedział wicepremier. Przypomniał, że MON prowadzi akcję "Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej". "Mamy nadzieję, że również Air Show sprawi, iż znajda się tacy, którzy postanowią przystąpić do wojska polskiego" - powiedział Błaszczak.

Wicepremier zaznaczył, że oprócz podniebnych pokazów podczas Air Show w Radomiu będzie zorganizowana także wystawa, na której zaprezentowane zostaną wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych RP.

Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz przypomniał, że Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show w Radomiu odbędą się po pięcioletniej przerwie. "Oczekiwaliśmy na to 5 lat i bez wątpienią opłacało się, bo mamy piękne lotnisko, nowoczesny cywilny port lotniczy i pokazy lotnicze Air Show wracają do Radomia" - powiedział Skurkiewicz.

Wiceszef MON ma nadzieję, iż pokazy w Radomiu przyciągną rzesze miłośników lotnictwa. "Liczymy na to, że pokazy obejrzy około 200 tys. widzów" - powiedział Skurkiewicz.

Dodał, że po raz pierwszy w historii radomskiego Air Show odbędzie się pokaz nocny. "Będzie to pokaz po zmierzchu i jestem przekonany, że będzie zapierał dech w piersiach wszystkich tych, którzy w sobotę, 26 sierpnia, będą uczestniczyć w pokazach lotniczych w Radomiu" - powiedział Skurkiewicz.

Na Air Show zapraszał także kpt. pil. Maciej Krakowian. "Z ramienia F-16 oraz jako reprezentant Tiger Demo Team pragnę zapewnić, że rozpoczęliśmy już przygotowania do tegorocznego sezonu, a na pokazy w Radomiu z pewnością przygotujemy coś specjalnego; zarówno jeśli chodzi o pokaz dynamiczny, jak i nasze stoisko naziemne" - zapowiedział pilot F-16.

XVII edycja AIR SHOW Radom 2023 poświęcona będzie 90. rocznicy udanego przelotu kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego nad Oceanem Atlantyckim. Głównymi organizatorami imprezy są: Agencja Mienia Wojskowego i Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Air Show w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju i jedna z większych w Europie, organizowana zwykle co dwa lata. Ostatni raz odbyła się w 2018 r. Kilkuletnia przerwa związana była z pandemią i budową lotniska w Radomiu. Bilety na imprezę już w wkrótce będzie można kupować przez internet. Będą one także dostępne w kasach w dniach pokazów.

