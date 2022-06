Szef MON o zamówieniu kolejnych zestawów Piorun: wyciągamy wnioski z wojny na Ukrainie (aktualizacja)

Władze wyciągają wnioski z wojny na Ukrainie, dlatego wyposażamy polskie wojsko w nowoczesny sprzęt – powiedział w czwartek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, który zatwierdził umowę na 3500 pocisków i 600 mechanizmów startowych systemu przeciwlotniczego Piorun.

Umowa między Agencją Uzbrojenia a należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółką Mesko ze Skarżyska-Kamiennej dotyczy zwiększenia zamówienia na te przenośne zestawy przeciwlotnicze bardzo krótkiego zasięgu. Pierwsze zestawy mają zostać dostarczone w bieżącym roku.

"Doskonale zdajemy sobie sprawę w wyzwań, jakie stoją przed Polską, wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą" - powiedział Błaszczak. "Ukraina została zaatakowana przez Rosję; polskie władze wyciągają wnioski z wojny, jaka toczy się za naszą wschodnią granicą, dlatego wzmacniamy polskie siły zbrojne, wyposażamy polskie wojsko w nowoczesny sprzęt" - dodał.

Jako przykład takiego sprzętu podał zestaw Piorun. "To produkt polskiej myśli technicznej, broń, która została sprawdzona podczas wojny na Ukrainie" - zaznaczył. Przypomniał że jeszcze przed wybuchem wojny Polska przekazała Pioruny Ukrainie, gdzie wykazały się one skutecznością.

"Dlatego postanowiliśmy aneksować umowę z 2016 roku i zwiększyć wolumen zamówienia tych zestawów. One trafią do żołnierzy Wojska Polskiego jeszcze w tym roku" - powiedział. Dodał, że to rezultat decyzji rządu PiS uzgodnionych z prezydentem Andrzejem Dudą.

"Konsekwentnie wzmacniamy polskie siły zbrojne, rozwijamy liczebnie Wojsko Polskie i wyposażamy je w nowoczesny sprzęt, tak żeby odstraszyć agresora, tak żeby władze Kremla - imperium zła, które odtwarza się na naszych oczach - nie poważyły się na zaatakowanie Polski, państw Sojuszu Północnoatlantyckiego" - powiedział.

Przypomniał, że z wydatkami obronnymi na poziomie 2,3 proc. PKB w ubiegłym roku, Polska znajduje się na trzecim miejscu w NATO. "W tym roku będą to jeszcze wyższe kwoty, a już od przyszłego roku przynajmniej 3 procent" - powiedział, zwracając uwagę, że na obronę będzie można przeznaczać także środki spoza budżetu. "To jest inwestycja w bezpieczeństwo Polski, to jest inwestycja w bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego" - dodał. Wyraził zadowolenie, że zestawami Piorun interesują się państwa sojusznicze.

O zainteresowaniu zestawem Piorun, "uznanym za jeden z najlepszych w tej chwili na świecie w swojej klasie", ze strony państw NATO i krajów spoza Sojuszu, mówił także prezes PGZ Sebastian Chwałek. "Cieszymy się, że polski produkt jest dziś tak chwalony na rynku światowym. Ubolewamy, że ma to związek z konfliktem na Ukrainie, z bezprecedensowym atakiem Rosji na Ukrainę, ale dobrze, że produkt ten, przekazywany przez Polskę naszym przyjaciołom z Ukrainy, pozwala im skutecznie walczyć z agresorem" - powiedział Chwałek.

Podkreślił, że Piorun, "produkt całkowicie polski sprawdził się już w boju, tym bardziej ważne jest, aby szybko był dostarczany na potrzeby polskiej armii". Zapewnił, że jest to priorytet dla zakładów Mesko, innych spółek PGZ i dla całej Grupy.

"Zwiększanie zdolności produkcyjnych, tempa dostaw, to dla nas najważniejszy element działalności. Jeszcze przed wybuchem konfliktu na Ukrainie, zaraz po wydarzeniach na granicy polsko-białoruskiej, zostało podjętych wiele decyzji, które niebawem będą owocowały dużymi zmianami w tempie realizacji naszych kontraktów" - powiedział Chwałek podczas uroczystości.

"Sukcesywnie zwiększamy nasze zdolności produkcyjne, tak aby w jak najkrótszym czasie odpowiadać na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz realizować zamówienia z krajów sojuszniczych. Na nowe tempo prac i wyzwania przygotowywaliśmy się od wielu miesięcy" - powiedziała cytowana w komunikacie PGZ prezes zakładów Mesko Elżbieta Śreniawska.

Zatwierdzona w czwartek umowa przewiduje dostawy 3500 pocisków oraz 600 mechanizmów startowych dla przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Piorun, które zostaną wyprodukowane w zakładach Mesko i przekazane Siłom Zbrojnym RP w nadchodzących latach. Pierwsze zestawy trafią na wyposażenie armii w tym roku.

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (PPZR) Piorun to naprowadzany na podczerwień pocisk do zwalczania rodzaju celów powietrznych w dzień i w nocy w odległości do 6500 metrów na pułapie od 10 do 4000 metrów. Przy jego opracowaniu, za które odpowiada spółka Mesko, położono nacisk na zwiększenie zasięgu i pułapu wykrywania oraz zwalczania celów powietrznych w porównaniu z poprzednikiem Pioruna - systemem Grom poprzednika. Oba systemy zostały sprawdzone w walce.

Umowę na 1300 pocisków oraz 420 mechanizmów startowych Inspektorat Uzbrojenia MON i Mesko podpisały w grudniu 2016. Dostawy przewidziano na lata 2017-22.

Na początku lutego br. rząd zatwierdził przekazanie Ukrainie m.in. zestawów Grom i Piorun. Pod koniec marca szef MON zapowiedział zwiększenie zamówień na zestawy Piorun. Kilkaset zestawów zamówiły także Stany Zjednoczone.

