Szef MON: PIT-RADWAR będzie produkował elementy do radarów systemów Patriot

Podpisałem umowę offsetową, na podstawie której PIT-RADWAR będzie produkował elementy do radaru dookólnego, który będzie stanowił wyposażenie systemu Patriot - przekazał w czwartek szef MON Mariusz Błaszczak w siedzibie spółki PIT-RADWAR w podwarszawskiej Kobyłce.

Błaszczak uczestniczył w czwartek w otwarciu pierwszego etapu inwestycji "Kobyłka" - Mazowieckiego Centrum Produkcyjno-Serwisowego.

Szef MON przekazał, że Mazowieckie Centrum Produkcyjno-Serwisowe, wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), jest gotowe do tego, aby prowadzić produkcję radarów.

"Miałem przyjemność i zaszczyt podpisać umowę offsetową, na podstawie, której PIT-RADWAR będzie produkował elementy do radaru dookólnego, czyli najnowocześniejszego radaru, który będzie stanowił wyposażenie systemu Patriot w Stanach Zjednoczonych i w Polsce" - poinformował minister.

Szef MON ocenił, że jest "to przyszłość zakładu". "Nie tylko te radary, również radary do systemu Narew. To są bardzo dobre produkty. Dzięki tej inwestycji moce produkcyjne PIT-RADWARU potroją się" - dodał.

Jak przekazało MON na Twitterze, iwestycja w Kobyłce pozwoli na rozbudowę potencjału produkcyjno-serwisowego spółki PIT-RADWAR. Jak przekazał resort, w oddawanych do użytku obiektach realizowane będą prace związane z montażem oraz serwisowaniem stacji radiolokacyjnych, systemów dowodzenia oraz systemów uzbrojenia wchodzących w skład wielowarstwowych systemów obrony przeciwlotniczej "Pilica", "Narew" oraz "Wisła".