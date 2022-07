Szef MON podpisał umowę na bezzałogowe wieże dla transporterów Rosomak

Umowę na 70 bezzałogowych wież do kołowych transporterów opancerzonych Rosomak - podpisał we wtorek w Hucie Stalowa Wola wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Szef MON podkreślił, że dostawy rozpoczną się wcześniej niż pierwotnie zakładano, a zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30 został skonstruowany w Polsce.

"Sądziliśmy, że pierwsze dostawy nastąpią dopiero za dwa lata, ale dziś po intensywnych konsultacjach, okazało się że HSW jest w stanie pierwsze egzemplarze wieży wyprodukować już w przyszłym roku, to jest bardzo dobra wiadomość" - powiedział minister.

Wartość kontraktu to 700 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum HSW i WB Electronics, które ma dostarczyć zdalnie sterowane wieże z armatą 30 mm i sprzężonym z nią karabinem maszynowym 7,62mm; dodatkowym uzbrojeniem jest podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike.

"A więc jest to uzbrojenie naprawdę silne, które daje przewagę na polu walki" - powiedział Błaszczak. "Zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w broń nowoczesną, żeby w ten sposób odstraszało agresora poprzez to, że nasi żołnierze są świetnie wyszkoleni, że fantastycznie współpracują z żołnierzami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, przede wszystkim wojsk Stanów Zjednoczonych" - mówił Błaszczak. Przypomniał potwierdzenie na szczycie NATO przez prezydenta USA przeniesienia do Polski głównego dowództwa V Korpusu amerykańskich wojsk lądowych.

