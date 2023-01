Szef MRiT: program Pierwsze Mieszkanie na przełomie stycznia i lutego w Sejmie

Program Pierwsze Mieszkanie powinien trafić pod obrady Sejmu na przełomie stycznia i lutego tego roku - poinformował w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

"Mamy przygotowany projekt ustawy, który skierowaliśmy do wpisu do wykazu prac rządowych. W związku z tym postępujemy zgodnie z planem. (...) Mam nadzieję w ciągu kilku, kilkunastu dni wpiszemy już do wykazu prac rządu ten projekt (dotyczący Pierwszego Mieszkania - PAP), będziemy go pracować na poziomie Rady Ministrów, a końcówka stycznia początek lutego to prace parlamentarne" - powiedział Buda.

Zapowiedziany w połowie grudnia program Pierwsze Mieszkanie, który miałby ruszyć od 1 lipca 2023 r., jest skierowany do osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie. Zgodnie z zapowiedziami MRiT program będzie zawierać dwa elementy. Pierwszym z nich jest "bezpieczny kredyt 2 proc.". Będzie mogła go uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku i "pierwszego mieszkania" spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Budżet państwa przez 10 lat ma dopłacać różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących (aktualne na dzień ustalenia wysokości oprocentowania stałą stopą kredytową w dniu udzielenia kredytu i po pięciu latach) a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Maksymalna wysokość kredytu to 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem - 600 tys. zł na lokale na rynku pierwotnym i wtórnym.

