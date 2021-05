Szef MRPiT: degresywny system podatkowy to nie jest zasadne rozwiązanie

Degresywny system podatkowy to nie jest zasadne rozwiązanie. Pewne zmiany w kierunku rozwiązania bardziej liniowego uważam za uzasadnione, ale one nie mogą powodować gwałtownego wzrostu podatków - powiedział w poniedziałek wicepremier Jarosław Gowin.

Gowin, odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas poniedziałkowej konferencji prasowej inaugurującej konsultacje dotyczące propozycji gospodarczych zawartych w programie "Polski Ład" Zjednoczonej Prawicy, powiedział: "chcę podkreślić, że w Polsce jest degresywny system podatkowy, im więcej się zarabia, tym mniej się płaci".

W ocenie wicepremiera "to nie jest zasaadne rozwiązanie, ani z punktu widzenia rynkowego, ani z punktu widzenia czegoś, co można by nazwać sprawiedliwością, a więc pewne zmiany w kierunku rozwiązania bardziej liniowego uważam za uzasadnione, ale one nie mogą powodować gwałtownego wzrostu podatków" - powiedział szef Ministerstrwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Jak dodał, obecnie proponowane w "Polskim Ładzie" rozwiązania zwiększające obciążenia podatkowe dla klasy średniej objęły by "rodziny wychowujące dzieci, mające kilkudziesięcioletnie kredyty na zakup mieszkania lub domu".

"Takie rozwiązania powinny być wprowadzane stopniowo i miarkowane" - ocenił wicepremier Gowin.

Jego zdaniem rozwiązania prawne w Polsce powinny być stabilne. "Byłbym przeciwnikiem wprowadzania rozwiązań, które miałyby obowiązywać tylko przez rok. Rozwiązania, które proponuje Porozumienie mają mieć w naszej intencji charakter trwały" - poinformował polityk odnosząc się do przedłożonych premierowi propozycji zmniejszenia obciążeń podatkowych dla klasy średniej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl