Szef NBP: dalsze podwyżki stóp procentowych ciągle możliwe

Nie zamykamy, nie kończymy cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce, czekamy na dane za styczeń i luty tego roku - mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Cały czas mam nadzieję, że styczeń i luty nie będzie taki zły, ale jednak wszystko wskazuje na to, że będzie inflacja wyższa. Mam nadzieję, że to nie będzie 20 proc. - stwierdził Adam Glapiński.

Nasze projekcje wskazują, że nie będziemy mieli recesji, że możemy mieć jakieś wahnięcie w jednym kwartale, ale że recesji u nas nie będzie - powiedział prezes NBP.

Jak dodał prezes NBP, w takiej sytuacji szacowany na 0,4 proc. dodatni wpływ Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na wzrost PKB bardzo by się przydał.

NBP: nie kończymy cyklu podwyżek stóp procentowych

"Nie zamykamy cały czas, nie kończymy cyklu podwyżek (stóp procentowych - red). Czekamy na ten styczeń i luty. Jest trudno dokładnie przewidzieć, co się będzie wtedy działo. Czy będzie 20 proc., czy wyższy wzrost cen, czy też będzie znowu bardzo dobra wiadomość" - powiedział.

Glapiński ocenił, że czwartkowe dane GUS o poziomie inflacji w grudniu to dobra wiadomość, ponieważ odczyt był niższy niż spodziewali się niemal wszyscy analitycy rynkowi.

"Cały czas mam nadzieję, że styczeń i luty nie będzie taki zły, ale jednak wszystko wskazuje na to, że będzie inflacja wyższa. Mam nadzieję, że to nie będzie 20 proc." - stwierdził Glapiński.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w czwartek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. wzrosły rdr o 16,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc. Ankietowani analitycy oczekiwali wzrostu cen o 17,3 proc. rdr i wzrostu o 0,8 proc. mdm.

Rada Polityki Pieniężnej w środę zakończyła swoje dwudniowe posiedzenie. RPP zdecydowała się nie zmieniać stóp procentowych NBP. Tym samym główna stopa procentowa NBP, referencyjna, pozostała na poziomie 6,75 proc., stopa lombardowa utrzymana została na poziomie 7,25 proc., a stopa depozytowa nadal wynosi 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli to nadal 6,8 proc. a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej w cyklu podwyżek stóp procentowych, który rozpoczął się w październiku 2021 r., podnosiła oprocentowanie 11-krotnie. W rezultacie główna stopa procentowa NBP, referencyjna, wzrosła z 0,1 proc. do 6,75 proc. obecnie. W ubiegłym roku podwyżek stóp nie było w sierpniu, kiedy RPP nie zbierała się z powodu przerwy urlopowej, oraz w październiku i listopadzie, kiedy Rada zdecydowała się nie zmieniać poziomu oprocentowania w NBP.

Prezes NBP: KPO to wzrost PKB ale także wzrost inflacji

Szef NBP pytany na konferencji o wpływ Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na polską gospodarkę przyznał, że "wpływ KPO oczywiście byłby pozytywny". "Każdy eurocent, który wpłynie do Polski witamy z radością, ale to jest niewielki wpływ" - dodał.

Adam Glapiński wskazał, że szacunki wpływu KPO na gospodarkę, które przeprowadził bank centralny są trochę niższe niż te rządowe. "W pełnej realizacji, to w pierwszym roku, jeśli chodzi o PKB, to byłby przyspieszenie o jakieś 0,4 proc., a w następnych latach - 0,2 proc. Czyli niewiele i też wiele, bo następuje spadek tempa wzrostu i to 0,4 a potem 0,2, to jest coś konkretnego" - powiedział.

Prezes zauważył, że KPO będzie miał także wpływ na wzrost inflacji, ponieważ będą to dodatkowe środki. Według Glapińskiego "ten niekorzystny wpływ", to od 0,1 do 0,3 proc.

"Dostanie tego KPO by znakomicie polepszyło nasz obraz w świecie ratingów ekonomicznych, dla inwestorów zagranicznych" - dodał.

Prezes NBP: w tym roku nie będziemy mieli recesji

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej, że nie zakłada, aby w Polsce doszło do recesji. Jak dodał, projekcje NBP wskazują, że do recesji nie dojdzie.

"Nasze projekcje wskazują, że nie będziemy mieli recesji, że możemy mieć jakieś wahnięcie w jednym kwartale, ale że recesji u nas nie będzie" - powiedział prezes NBP. "Być może wzrost będzie w okolicach zera, ale jednak dodatni. 2 proc. to by było bardzo dobrze" - dodał Glapiński. Ocenił, że "będzie to jednak niski poziom". "Nie zakładam, żeby był spadek" - zaznaczył.

Jak dodał prezes NBP, w takiej sytuacji szacowany na 0,4 proc. dodatni wpływ Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na wzrost PKB "bardzo by się przydał".

Glapiński przypomniał szacunki MFW, że w jednej trzeciej gospodarek strefy euro dojdzie do recesji. "Jesteśmy uzależnieni od tych krajów, mamy z nimi kooperację i wymianę, ale mamy też własną walutę" - stwierdził prezes NBP.

Prezes NBP: chętnie bym zwiększył zasoby rezerw złota NBP

"W tym roku czeka nas dużo trudnych decyzji, nawet może nie tyle ze stopami. Tu nasza uwaga, nasza nerwowość schodzi już ze stóp procentowych stopniowo, bo widać, że ta inflacja będzie gasła, na inne zjawiska związane z wojną, związane z Ukrainą, ze współpracą z Ukrainą" - mówił podczas czwartkowej konferencji szef Narodowego Banku Polskiego.

Dodał, że chętnie zwiększyłby zasoby rezerw złota NBP. "Wbrew temu, co niektórzy mówili w czasie tej wojny, kryzysu, okazało się, że agencje ratingowe i świat bardzo bierze pod uwagę zasoby złota, bo są takie pewne, elastyczne, łatwe do użycia. Szacunek do nas i nasz standing, zaufanie, jest z tym związany" - dodał.

Adam Glapiński powiedział, że o niektórych działaniach nie może jeszcze poinformować, ale niedługo będzie je ogłaszał.

Na koniec listopada ub.r. wartość złota w zasobach banku centralnego wynosiła blisko 12,94 mld dolarów. NBP posiadał 7,35 mln uncji złota.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl