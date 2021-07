Szef NBP: inflacja nie szkodzi portfelom Polaków

Inflacja nie ma negatywnego wpływu na portfele Polaków. Wszystkie wynagrodzenia i świadczenia emerytalne rosną znacząco szybciej niż inflacja - powiedział podczas piątkowej konferencji poświęconej ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński.

Podczas piątkowej konferencji Prezes NBP przypomniał, że obecnie inflacja na świecie jest najwyższa od dekady. "W USA w maju inflacja wynosiła 5 proc. W czerwcu w Polsce inflacja spadła do 4,4 proc. i był to spadek silniejszy od oczekiwań" - powiedział.

Glapiński wspomniał również, że "obniżyła się także wyraźnie inflacja bazowa". Zdaniem Prezesa NBP "roczną inflację podbijają obecnie czynniki podażowe i administracyjne, na które NBP nie ma żadnego wpływu".

Glapiński powiedział też, że w tym roku wskaźnik inflacji utrzyma się powyżej 3,5 proc., ale w 2022 r. obniży się i będzie kształtował się w granicach celu inflacyjnego.

Prezes NBP podkreślił, że "inflacja nie ma negatywnego wpływu na portfele Polaków", gdyż "wszystkie wynagrodzenia i świadczenia emerytalne rosną znacząco szybciej, niż inflacja. Dotyczy to również tych najmniej zarabiających" - podkreślił.

Polski Ład różnie wpłynie na inflację

Wpływ zmian podatkowych, zaplanowanych w „Polskim Ładzie”, na ceny w gospodarce może być różny. Jedne zmiany mogą prowadzić do wzrostu konsumpcji, inne do spadku presji płacowej – powiedział Adam Glapiński, prezes NBP, na piątkowej konferencji prasowej.



"Ani ja osobiście, ani bank centralny nie znamy szczegółów programu, musimy znać projekty ustaw, które nadal nie są przedstawione. Mogę więc powiedzieć tylko to, co mówiłem miesiąc temu, że zaproponowane w ramach tego programu zmiany podatkowe będą miały różnokierunkowe zmiany na dynamikę cen" - powiedział.



Stwierdził, że część zmian może przyczynić się do wzrostu cen.



"Z jednej strony cześć zmian może się przyczynić do zwiększenia dochodów pozostających do dyspozycji ludności, chodzi przede wszystkim o zmiany, które będą dotyczyć mniej zamożnych. One rzeczywiście mogą przełożyć się na wzrost konsumpcji i na szybsze domykanie się luki popytowej" - powiedział prezes NBP.

Wzrost płac może wyhamować

Zwrócił jednak uwagę, że te same zmiany mogą zahamować wzrost płac.



"Obniżenie klina płacowego i obciążeń podatkowych może hamować presję płacową w gospodarce, a więc ograniczać wzrost jednostkowych kosztów pracy. Bo to, co jest ważne, to relacja dynamiki płac do dynamiki wydajności pracy, czyli jednostkowe koszty pracy" - powiedział Glapiński.



Wskazał, że jednostkowe koszty pracy w gospodarce nie rosną.



"Wzrost płac jest z nawiązką odrabiany przez wzrost efektywności pracy. W sektorze przedsiębiorstw dynamika jednostkowych kosztów pracy jest od wielu miesięcy ujemna. W całej gospodarce w II kwartale szacuje się tę dynamikę na zero" - powiedział Glapiński.

