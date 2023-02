Szef NBP o aktualizacji koszyka inflacyjnego GUS: to nie jest dobry moment na takie zmiany

To nie jest dobry moment, by zmieniać koszyki inflacyjne GUS - ocenił w czwartek podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Zastrzegł, że nie chce komentować decyzji innej instytucji centralnej, bo skoro GUS tak robi, to ma jakieś racje.

Szef NBP pytany podczas czwartkowej konferencji prasowej o ryzyka związane z aktualizacją przez GUS w połowie marca koszyka inflacyjnego wskazał, że budzi to jego niepokój. "Nie wiem jak to będzie" - wskazał Adam Glapiński.

Prezes NBP zwrócił uwagę, że "zawsze jak GUS zmienia te koszyki, to statystyki się zmieniają". "Też budzi to mój niepokój. Nie jest to dobry moment, może, żeby zmieniać te koszyki (...) - akurat w tym momencie przegięcia z inflacji uporczywej, wysokiej w trend spadkowy inflacji" - powiedział.

Zastrzegł jednak: "Nie wtrącam się, nie komentuję działań innych instytucji centralnych".

"Gdybym ja cokolwiek mówił o GUS-ie, co on ma robić, to byłoby idiotyczne. GUS robi, jak uważa za stosowne i na pewno ma jakieś racje" - zaznaczył.

W marcu Główny Urząd Statystyczny udostępnia aktualny koszyk inflacyjny na bieżący rok. Zmiany w koszyku oparte są o badania budżetów domowych w formie ankiet - i na tej podstawie budowany jest system wag dla poszczególnych kategorii wydatków.

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl