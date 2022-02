Szef NBP: Zdusimy inflację

W średnim okresie w naszych projekcjach nadal nie znajdziemy się w celu inflacyjnym NBP. Inflacja będzie ustabilizowana, nie będzie bolesna dla konsumentów tak bardzo. W roku 2023 powinna spaść do poziomu około 5 proc. - powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji prasowej.

Biorąc pod uwagę dzisiejsze parametry, nie znajdziemy się do końca 2023 w tym celu inflacyjnym, ale będziemy blisko. Inflacja będzie opanowana, w tym sensie, że będzie ustabilizowana, nie będzie bolesna dla konsumentów tak bardzo - zapewnił Adam Glapiński.

Mam nadzieję, że to inflacja w 2023 już się uspokoi i będziemy normalnie żyli, chociaż ona nadal będzie wynosić około 5 proc., ponad 5 proc. według naszych obecnych przewidywań - zaznaczył.

Dodał, że poziom ten będzie w granicach rozsądku. Zapewnił, że bank centralny będzie starał się cały czas sprowadzić inflację do celu, czyli do poziomu 2,5 proc.

"W średnim okresie w naszych projekcjach nadal nie znajdziemy się w celu inflacyjnym. To jest niezależne od naszej polityki. Ale zdusimy tę inflację, która ewentualnie by się pojawiła, gdyby te czynniki wewnętrzne, w coraz większym stopniu wpływały na inflację" - powiedział w środę prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji dotyczącej oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce.



Przypomniał, że wtorkowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu wszystkich stóp procentowych o 50 pkt bazowych "była już piątą z kolei, poza pierwszą o 75 punktów, kiedy tak zdecydowanie zaczęliśmy przywracać stan normalny, po kryzysie". "Łącznie podnieśliśmy stopy o ponad 2,5 punktu proc. (...) To jest bardzo znacząca podwyżka. Rada podejmuje zdecydowane, ale jednocześnie rozważne kroki" - zapewnił.

Sprowadzenie inflacji do celu NBP

"Naszym celem - nieprzerwanie - jest sprowadzenie inflacji co celu NBP, którym jest nieprzerwanie inflacja CPI na poziomie 2,5 proc. w przedziale plus minus 1 punkt procentowy w średnim okresie, czyli w ciągu dwóch lat. Wszystko robimy, żeby się w tym zmieścić. Ale do końca 2023 - raczej się nie zmieścimy" - powiedział Glapiński.





Prezes #NBP na konferencji prasowej, 9.02.2022: „Tylko własna waluta daje nam tę możliwość, że prowadzimy własną politykę, jaka jest korzystna z punktu widzenia rozwoju Polski”. — Narodowy Bank Polski (@nbppl) February 9, 2022

