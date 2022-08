Szef NSZZ "Solidarność” postuluje pilne spotkanie z premierem ws. pomocy dla firm energochłonnych

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda postuluje pilne spotkane z premierem Mateuszem Morawieckim na temat pomocy dla firm energochłonnych. Będę starał się doprowadzić w krótkim czasie do rozmów – zapowiedział w poniedziałek Piotr Duda.

Piotr Duda był pytany w Polskim Radio 24 o poniedziałkowe spotkanie związkowców z firm energochłonnych m.in. z wiceministrem rozwoju i technologii Waldemarem Budą.

"Po dzisiejszym spotkaniu widać, że potrzeba nie tylko decyzji merytorycznych, na które był przygotowany pan minister Buda i pani wiceminister klimatu, ale także decyzji politycznych. Dlatego jest potrzebne pilne spotkanie z panem premierem, by podjąć decyzję i nie dopuścić do tego, by tysiące pracowników zatrudnionych w firmach energochłonnych (…) zostało zwolnionych" - powiedział szef NSZZ "Solidarność".

Stwierdził, że ceny energii elektrycznej i gazu nie są rynkowe, a spekulacyjne. "To samo, jeśli chodzi o emisję CO2" - dodał.

Zaznaczył, że wzrost kosztów jest tak duży, że produkcja w wielu branżach przestaje być opłacalna. "Musimy zrobić wszystko, by te firmy uratować" - akcentował.

Podkreślił, że w firmach energochłonnych zatrudnionych jest ponad milion pracowników. "Nie wyobrażam sobie, że nagle na rynek bezrobotnych wyjdzie tylu pracowników, którzy z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, zostaną bez miejsca pracy" - dodał.

Duda poinformował, że zaapelował, by jak tylko premier Mateusz Morawiecki wróci do kraju z Francji, gdzie przebywał z wizytą, zorganizować spotkanie.

"Będę próbował się skontaktować i doprowadzić do pilnego spotkania w sprawie zakładów energochłonnych, podmiotów którym trzeba pomóc, w pierwszej kolejności tych, których za miesiąc, dwa lub trzy może nie być" - dodał.

Pytany o oczekiwania, przewodniczący NSZZ "Solidarność", odparł, że "propozycje są różne, ale środki, które mają być na to przeznaczone, czyli 5 miliardów zł są zupełnie niewystarczające".

"Na te środki musi być notyfikacja Komisji Europejskiej, a to wygląda różnie. Są wytyczne KE z marca br., że komisja wyraża zgodę, aby państwa UE podejmowały działania dotyczące osłony firm przed galopującymi cenami energii i gazy. Tylko tak - dostają zgodę Portugalczycy, Hiszpanie, Francuzi, Niemcy, a nie dostają Polacy, chociażby notyfikację dla obrony polskich hut szkła. Nie wiadomo dlaczego przyszła odmowna decyzja" - wskazał.

W liście wystosowanym do szefa rządu na początku sierpnia Pracodawcy RP i śląsko-dąbrowska Solidarność wskazywały, że bez mechanizmów wsparcia, skutkujących obniżką cen energii w tym i przyszłym roku, firmom energochłonnym grozi upadłość. We wspólnym stanowisku zaproponowały m.in. dopłaty i administracyjną kontrolę cen prądu dla przemysłu energochłonnego.

Premier informował w ubiegłym tygodniu, że rząd pracuje nad pakietem pomocowym dla firm energochłonnych.

"Mamy cały sektor energochłonnych firm i dla tych firm energochłonnych przygotowaliśmy również specjalny pakiet dopłat ze strony państwa, ze strony budżetu państwa po to, żeby złagodzić skutki wysokich cen energii" - mówił 25 sierpnia szef rządu. Wskazywał, że pakiet pomocowy jest przygotowywany m.in. przez ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę i wiceminister rozwoju i technologii Olgę Semeniuk.

