Szef OECD i inwestorzy mówią o szansach na rozwój gospodarczy Polski

Polska dotychczas stosunkowo dobrze przetrwała kryzys Covid-19, pandemia pogłębiła pewne problemy, ale jestem przekonany, że uda się je przezwyciężyć - pisze w piątek we francuskim dzienniku "L'Opinion" szef OECD Angel Gurria. To idealny czas, by zainwestować w polskie spółki - ocenia amerykański inwestor Tim Draper.

"Teraz jest idealny czas, by przyjrzeć się inwestycjom w Polsce. Ten region zawsze dysponował świetnymi technologiami, ale teraz zaczyna je łączyć z rynkiem. Jeżeli chodzi o zrozumienie systemu rynkowego Polska wyprzedza inne kraje regionu o całą generację" - tłumaczył jeszcze w ubiegłym roku Draper na łamach branżowego portalu sifted.eu.

Draper jest uznanym inwestorem zajmującym się spółkami sektora wysokich technologii. Jako jeden z pierwszych finansował rozwój chińskich spółek informatycznych, w tym najpopularniejszej w ChRL wyszukiwarki Baidu. Przedsiębiorca inwestował również m.in. w Teslę, Twittera czy SpaceX.

W marcu 2020 roku Draper zaczął współpracować z polskim funduszem OTB Ventures, wspierającym rozwój spółek technologicznych na wczesnym etapie wzrostu. Fundusz na te inwestycje zebrał już 100 mln dolarów. "Zaraz zobaczymy złoty wiek Europy Wschodniej" - mówił wówczas Draper.

"Dzięki wsparciu fiskalnemu i monetarnemu udzielonemu przez polski rząd spowolnienie gospodarcze związane z pandemią koronawirusa było (w Polsce) mniejsze niż w większości krajów OECD" - zaznacza sekretarz generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Gurria zastrzegając, że tak jak wszędzie na świecie, pandemia gwałtownie zakłóciła rozwój polskiej gospodarki, który dotychczas przebiegał bardzo pomyślnie. Według szacunków OECD PKB Polski w 2020 roku spadł o 3,5 proc., w 2021 wzrośnie o 2,9 proc., a w 2022 o 3,8 proc.

Pandemia pogłębiła niektóre istniejące już problemy i wyzwania dodając też nowe - ocenia Gurria. Wśród najbardziej priorytetowych obszarów, wymagających zmian w polityce publicznej wymienia m.in. polską służbę zdrowia i jej słabe finansowanie (w stosunku do PKB wydaje się na nią o około jedną trzecią mniej niż średnio w OECD); niski wiek emerytalny, który może skutkować ubóstwem osób starszych, zwłaszcza kobiet; zanieczyszczenie powietrza i nadmierne uzależnienie od węgla w energetyce. Gurria wyraża jednak nadzieję, że te problemy uda się przezwyciężyć, a jego organizacja jest gotowa współpracować z Polską przy "projektowaniu, rozwijaniu i wdrażaniu polityk na rzecz lepszego życia w Polsce".

Artykuł Gurrii ukazał się w ramach cyklicznego projektu "Opowiadamy Polskę światu" realizowanego przez Instytut Nowych Mediów. Najnowsza edycja akcji pt. "Dekada Europy Centralnej" skupia się na perspektywach rozwoju ekonomicznego regionu. Europa Środkowa to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów świata - podkreślił w swoim, specjalnie przygotowanym dla tej akcji tekście, prezydent RP Andrzej Duda. Kraje regionu w ciągu najbliższej dekady znacznie zwiększą dochód na głowę mieszkańca i dogonią gospodarki południa Europy - przewiduje z kolei niemiecki ekonomista prof. Timo Baas.

Artykuły m.in. Dudy, Gurrii i Baasa można było przeczytać w weekendowym wydaniu "L'Opinion", jednak napisane na potrzeby projektu teksty są publikowane w mediach na całym świecie. Wcześniejsze edycje akcji zdobywały globalny zasięg, np. teksty o 40-leciu ruchu Solidarność poprzez portale i gazety w 38 krajach dotarły do ponad miliarda osób na całym świecie.