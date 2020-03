Szef Orlenu: od rozpoczęcia produkcji na stacje trafiło ponad 710 tys. litrów płynu do dezynfekcji

W ciągu 10 dni od rozpoczęcia produkcji na stacje PKN Orlen trafiło już ponad 710 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk – poinformował prezes spółki Daniel Obajtek. Jak podawał wcześniej płocki koncern, w jego spółce zależnej Orlen Oil wytwarzanie płynu o działaniu wirusobójczym ruszyło 12 marca.

"W ciągu 10 dni od rozpoczęcia produkcji na stacje PKN_ORLEN trafiło już ponad 710 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk" - oznajmił we wtorek na Twitterze prezes płockiego koncernu. " Zdajemy sobie sprawę z olbrzymiego zapotrzebowania na ten produkt, dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby systematycznie zwiększać jego dostępność" - oświadczył jednocześnie Obajtek.

Na początku zeszłego tygodnia prezes PKN Orlen zapowiedział, że spółka Orlen Oil zwiększy wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk - w marcu łącznie do 2,5 mln litrów, a w kwietniu do 4,5 mln litrów. W chwili rozpoczęcia wytwarzania tego produktu wydajność wynosiła tam ok. 750 tys. litrów tygodniowo.

PKN Orlen informował 16 marca, że w Orlen Oil uruchomiona została druga linia produkcyjna, co pozwoli na wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk w opakowaniach 1-litrowych i w cenie 15 zł za sztukę. Spółka zapowiadała wówczas, że w ciągu tygodnia płyn ten będzie dostępny na wszystkich jej stacjach paliw w całej Polsce. Zapewniała przy tym, iż w dalszym ciągu będą placówki te również zaopatrywane w płyny o pojemności 5 litrów.

Zakład Orlen Oil w Jedliczu na co dzień zajmuje się produkcją płynów do spryskiwaczy, płynów chłodniczych, smarów oraz olejów przemysłowych. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, jak podkreślał wcześniej PKN Orlen, "dokonano szybkiego przestawienia linii produkcyjnej tak, aby spółka mogła rozpocząć wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk".

W pierwszej kolejności produkowany przez Orlen Oil płyn o działaniu wirusobójczym trafił do Agencji Rezerw Materiałowych - według płockiego koncernu było to dotychczas ok. 500 tys. litrów.

W ostatnim czasie PKN Orlen oznajmił, że jego korporacyjna Fundacja Orlen przekaże płyn do dezynfekcji rąk dla mieszkańców Płocka, gdzie znajduje się główny zakład produkcyjny spółki, a także powiatu płockiego oraz Płońska i Sierpca na Mazowszu - łącznie ma to być ponad 2 tys. litrów. W miniony piątek do płockiego Urzędu Miasta trafiło 500 litrów tego produktu, z przeznaczeniem m.in. dla instytucji i organizacji pozarządowych, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.