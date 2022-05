Szef PFR spodziewa się spowolnienia w polskiej gospodarce

Można się spodziewać, że w ciągu najbliższych miesięcy w polskiej gospodarce odczujemy spowolnienie. Za dwa, może trzy kwartały przestaniemy dyskutować o inflacji i jej rosnących wskaźnikach, a zaczniemy o dostrzegalnej na horyzoncie recesji.

Wojna w Ukrainie w ciągu zaledwie kilku tygodni zmieniła postrzeganie świata nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Długofalowo odejście od globalizacji na rzecz regionalizacji może być dla polskiej gospodarki korzystne. Jest jednak kilka potencjalnych zagrożeń. Jednym z nich może być zaszufladkowanie naszego kraju jako państwa frontowego. Już dziś część inwestorów dyskontuje tę sytuację na rynku obligacji rządowych dokładając do ceny 0,5 procent.

- Jeśli zostaniemy uznani za kraj frontowy, to może być bardzo niebezpieczne dla naszej gospodarki. Musimy zrobić wszystko, zwłaszcza instytucje rządowe, aby pokazywać, że jesteśmy bezpieczni, a członkostwo w Unii Europejskiej i NATO jest gwarantem niezmienności tej sytuacji sytuacji. Nie jesteśmy peryferyjnym krajem europejskim. Mamy wszelkie niezbędne argumenty, aby stać się lokalnym hubem surowcowym Środkowej i Wschodniej Europy. Infrastruktura gazowa uniezależniła nas od dostaw z Rosji, Naftoport gwarantuje stałość dostaw ropy naftowej. Te rozwiązania infrastrukturalne plus na przykład Via Carpatia przemawiają na naszą korzyść - powiedział podczas konferencji Izby Domów Maklerskich prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Dla polskiej gospodarki najbliższe miesiące będą szczególnie ważne. Z całą pewnością można przyjąć, że nadchodzi spowolnienie. Jakie ono osiągnie wskaźniki, trudno przesądzić.

- Za dwa, trzy kwartały nie będziemy dyskutować o inflacji, tylko o recesji. Na ten rok wzrost PKB szacowany jest na 3,3 procent, a w przyszłym na 3,8 procent. Wydaje mi się jednak, że w 2022 roku uzyskamy lepszy wynik od przewidywanego, ale w 2023 będzie już gorzej. Najbliższe miesiące to będzie poszukiwanie większego i łagodniejszego balansu spowolnienia - dodał Paweł Borys

Najbliższe dwa lata w gospodarce europejskiej, a także polskiej mogą być trudne i dodatkowo naznaczone spowolnieniem gospodarczym i inflacją.

