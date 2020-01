Szef przedstawicielstwa KGHM w Chinach wraca do Polski

Szef przedstawicielstwa KGHM Polska Miedź S.A., które znajduje się w chińskim Szanghaju, wraca na kilka tygodni do Polski. Będzie kierował pracami zdalnie z polskiego biura – poinformowały służby prasowe koncernu.

Rzecznik prasowa KGHM Polska Miedź S.A. Anna Osadczuk powiedziała w piątek PAP, że zapadła decyzja iż szef przedstawicielstwa firmy w Szanghaju powróci przynajmniej na kilka tygodni z Chin do Polski i będzie zdalnie kierował pracami biura w tym przedstawicielstwie.

"Uznaliśmy, że zdrowie pracownika jest najważniejsze i w ten prewencyjny sposób chcemy o to zadbać, by nie narażać naszego prezesa na możliwość zachorowania. Biuro co prawda znajduje się w Szanghaju, a nie w mieście Wuhan, gdzie koronawirus jest najgroźniejszy, ale mimo to zdecydowaliśmy się na odwołanie pracownika do kraju" - powiedziała Osadczuk.