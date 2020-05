Szef PSL: rolnictwo to gwarancja bezpieczeństwa żywnościowego dla Polski (aktualizacja)

Rolnictwo to gwarancja bezpieczeństwa żywnościowego, o czym przekonaliśmy się, gdy koronawirus przyszedł do Polski i kiedy granice zostały zamknięte - podkreślił w piątek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Rolnictwo to gwarancja bezpieczeństwa żywnościowego, o czym przekonaliśmy się, gdy koronawirus przyszedł do Polski i kiedy granice zostały zamknięte. Ta niezależność żywnościowa jest jednym z podstawowych elementów utrzymania możliwości funkcjonowania naszego państwa i naszych rodzin" - podkreślił szef PSL w piątek na konferencji prasowej zorganizowanej na terenie gospodarstwa rolnego w podłódzkim Jeżowie.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że w piątek PSL złoży w Sejmie projekt uchwały ustanawiającej Dzień Rolnika 15 maja - w dniu, gdy Kościół katolicki wspomina patrona rolników - świętego Izydora Oracza.

"W tym dniu chcieliśmy pokłonić się z wdzięcznością wszystkim rolnikom, dobrym gospodarzom, którzy budują gospodarkę rolną w Polsce, ciężko pracują od świtu do nocy, nie mają urlopów. Tym, którzy uprawiają ziemię, hodują zwierzęta - to jest wielka odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo żywnościowe, którą musimy uświadomić sobie po raz kolejny" - zaznaczył kandydat PSL na prezydenta.

Mówił też o najważniejszych problemach, z którymi boryka się branża rolna w kraju; ich zdefiniowanie i rozwiązanie jest częścią jego programu wyborczego. Zdaniem Kosiniaka-Kamysza w Polsce niezbędny jest narodowy program małej retencji, stanowiący metodę na walkę z suszą i postępującym stepowieniem - zwłaszcza obszarów w Polsce centralnej.

"Z programu rozwoju obszarów wiejskich Polska ma około 58 mld zł do dyspozycji na lata 2014-2020. Wydano z tego tylko ok. 27 mld zł, ponad 30 mld jest wciąż do dyspozycji - nie u polskich rolników, lecz w brukselskich bankach. To jest zaniedbanie rządu ogromne. Trzeba te pieniądze natychmiast wykorzystać na budowę małych zbiorników retencyjnych. To szansa dla terenów, które pustynnieją, m.in. dla woj. łódzkiego i kujawsko-pomorskiego" - podkreślił.

Jednocześnie przypomniał, że wielu rolników do tej pory nie otrzymało obiecanych przez rząd odszkodowań za straty spowodowane przez suszę ubiegłoroczną. Jak dodał, powinna nastąpić "natychmiastowa wypłata dla wszystkich, a nie dla części rolników i nie w okrojonej sumie, tylko to, co było obiecane przed wyborami w 2019 roku".

Drugim zagadnieniem jest pomoc w zatrudnianiu przez rolników robotników sezonowych m.in. z Ukrainy. Szef PSL uważa, że państwo powinno ponieść koszty badania tych pracowników pod kątem koronawirusa, ponieważ sami rolnicy nie będą mogli sobie na to pozwolić.

"Pracownicy chcą przyjeżdżać, ale muszą być poddawani kwarantannie. Powinni móc pracować od pierwszego dnia przyjazdu do Polski w obrębie gospodarstwa, w którym się znajdują. Nie jest możliwe, aby - jak proponuje Ministerstwo Rolnictwa - rolnicy ponosili koszty testów genetycznych na koronawirusa dla pracowników. Wzywam ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, by zapewnił finansowanie testów rolnikom przyjmującym pracowników sezonowych z zagranicy, by mogli oni jak najszybciej brać udział w zbiorach - to działanie natychmiast, nie ma możliwości odwlekania tej sprawy" - mówił Kosiniak-Kamysz.

PSL chce też wprowadzenia zmian w zasadach dotyczących przechodzenia przez rolników na emeryturę; chodzi o to, aby nie wiązało się to dla nich z przekazaniem gospodarstwa rolnego; taką ustawę ludowcy złożyli do Sejmu kilka miesięcy temu.