Szef PSL w związku z koronawirusem proponuje "Pakiet Antykryzysowy Kosiniaka" dla przedsiębiorców

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa proponuje "Pakiet Antykryzysowy Kosiniaka" dedykowany przedsiębiorcom. Zakłada on m.in. ustanowienie ugruntowanych świadczeń pracowniczych i Funduszu Pracy.

Kosiniak-Kamysz powiedział we wtorek dziennikarzom po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa potrzebny jest pakiet antykryzysowy. "Ja swoje rozwiązania antykryzysowe - Pakiet Kosiniaka Antykryzysowy - przygotowuję i wkrótce będzie jego prezentacja" - oświadczył.

Poinformował, że w środę będzie prowadził w tej sprawie konsultacje z przedsiębiorcami, branżą turystyczną i branżą transportową. "Jestem gotowy do przedstawienia naszych propozycji" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Szefowa sztabu Kosiniaka-Kamysza Magdalena Sobkowiak powiedziała PAP, że kiedy w parlamencie trwały prace nad specustawą ws. koronawirusa przedstawiciele PSL nie zgłaszali poprawek w Senacie, żeby tych prac nie zwalniać. "Ale prezes Kosiniak-Kamysz zaznaczał, że będzie potem chciał tę ustawę znowelizować wprowadzając podobne rozwiązania jak były w ustawie antykryzysowej za czasów rządów PO-PSL" - podkreśliła.

W związku z tym - jak poinformowała - lider PSL przedstawi projekt ustawy tzw. Pakiet Antykryzysowy Kosiniaka dedykowany przedsiębiorcom. "Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza przedsiębiorcy zostali pominięci w tej specustawie przygotowanej przez rząd. A cały czas docierają do nas sygnały o stratach, jakie różne branże odnotowują" - powiedziała Sobkowiak.

Jak dodała, w środę o godz. 10.00 w Warszawie Kosiniak-Kamysz spotka się m.in. z przedsiębiorcami, przedstawicielami branży transportowej, hotelarskiej i turystycznej by omówić proponowane rozwiązania.

Pytana, jakie to są rozwiązania szefowa sztabu Kosiniaka-Kamysza odparła, że jest to m.in. ustanowienie ugruntowanych świadczeń pracowniczych i Funduszu Pracy. "To jest po to, żeby pracownikom wysłanym na bezpłatne urlopy wypłacać przynajmniej minimalne wynagrodzenie" - wyjaśniła.

Według Sobkowiak lider PSL podczas tego spotkania przedstawi swoje propozycje, a następnie przedsiębiorcy będą mogli zabrać głos, ocenić lub przedstawić swoje rozwiązania. Szefowa sztabu Kosiniaka-Kamysza dodała, że wypracowane wspólnie propozycje PSL przedstawi w Sejmie w formie projektu ustawy.



Czytaj także: Koronawirus. Rząd zapowiada wsparcie dla firm