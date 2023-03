Szef PSL: wzywamy rządzących do wprowadzenia ustawy o ochronie polskiego rolnictwa

Sytuacja rolników jest trudna, wzywamy rządzących do wprowadzenia ustawy o ochronie polskiego rolnictwa; domagamy się natychmiastowych wypłat odszkodowań za przechowywanie zboża – mówił w czwartek szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas Europejskiego Forum Rolniczego .

V Europejskie Forum Rolnicze - odbywające się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowego G2 Arena w Jasionce koło Rzeszowa - poświęcone jest przyszłości rolnictwa i wyzwaniom, jakie stoją przed polskimi rolnikami.

Kosiniak-Kamysz był prelegentem w panelu dotyczącym przyszłości polskiej wsi. Jego zdaniem, jednym z problemów jest zarówno niekontrolowany napływ ukraińskiego zboża, ale także żywności.

"Postulujemy i po raz kolejny wzywamy rządzących do przeprowadzenia ustawy o ochronie polskiego rolnictwa, zablokowania niekontrolowanego napływu zboża ukraińskiego i innych produktów rolnych oraz wprowadzenia systemu kaucyjnego" - powiedział szef PSL. "Domagamy się natychmiastowych wypłat odszkodowań za przechowywanie zboża" - dodał.

Skomentował także decyzję Komisji Europejskiej o wsparciu polskich rolników dodatkowymi środkami, by zrekompensować im straty w związku z przewozem ukraińskich towarów rolno-spożywczych przez terytorium Polski - na cel ten przeznaczono blisko 30 mln euro. Pomoc ta będzie mogła zostać uzupełniona przez sumę o takiej samej wysokości ze środków krajowych.

"30 mln euro to jest śmiech. To jest wstyd dla komisarza wywodzącego się z Polski" - stwierdził lider PSL pod adresem komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz uważa, że system dopłat nie rozwiąże problemu, bo jak powiedział "nie zmniejszy ilości zboża ukraińskiego w Polsce". Zamiast tego proponuje on kontrolę jakości ukraińskiego zboża.

"Jeżeli nie nadaje się na chleb albo pasze, powinno być zutylizowane. Można nawet zapłacić firmom za to, że zawiozą to zboże do elektrociepłowni, albo cementowni i będzie wsadem energetycznym do biogazowni. Można też zwiększyć współczynnik udziału bioetanolu w paliwie" - powiedział prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Stwierdził też, że to są decyzje polityczne i nie trzeba pytać o zgodę Unię Europejską.

Wiktor Szmulewicz uważa też, że polityka państwa nie powinna polegać na wyrównywaniu dopłat. "Polityka państwa to stwarzanie warunków, żeby te dopłaty nie były nam potrzebne, bo one nie odgrywają już takiej roli jak 20 lat temu" - powiedział Szmulewicz.

Z kolei szef prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Jan Krzysztof Ardanowski uważa, że problem ukraińskiego zboża da się rozwiązać, natomiast już teraz przede wszystkim należy zadbać o polsko-ukraińskie relacje, które będą obowiązywać po zakończeniu wojny. "Jeżeli nie ustalimy umowami i dokumentami międzynarodowymi, w jaki sposób mają się układać relacje z Ukrainą w zakresie rolnictwa na lata, to będzie to katastrofa dla polskiego rolnictwa" - stwierdził Ardanowski.

Również w czwartek podczas innej dyskusji w ramach Forum komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział, że KE zgodziła się na pomoc publiczną z polskiego budżetu dla rolników w kwocie 600 mln zł. Ma być też dodatkowe wsparcie dla polskich rolników z powodu napływu ziarna z Ukrainy i na ten cel dodatkowo przeznaczone zostanie przez KE niemal 30 mln euro. "W sumie będzie to 900 mln zł dla polskich rolników. Jeśli będzie taka konieczność rozważymy kolejne transze takiej pomocy. To rząd zdecyduje, kto i w jakiej wysokości dostanie te pieniądze" - powiedział Wojciechowski.

Występując podczas panelu Kosiniak-Kamysz powiedział też m.in, że jest zwolennikiem zmiany formuły Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. "Powinniśmy mieć 16 regionalnych programów, które uwzględniają specyfikę każdego regionu. Nie da się połączyć potrzeb województwa zachodniopomorskiego z potrzebami województw małopolskiego czy podkarpackiego" - argumentował szef PSL.

Natomiast Ardanowski uważa, że to na niewiele się zda. "W każdym województwie są wszystkie typy gospodarstw. Ale każdy powinien mieć warunki do rozwoju" - stwierdził szef prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Z kolei szef AGROunii Michał Kołodziejczak mówił m.in. o dopłatach i zbliżającym się kryzysie na rynku mięsa. "Pogłowie świń w Polsce jest najmniejsze od II wojny światowej, a w tym samym czasie największa firma w Polsce, która produkuje szynkę i kiełbasę, i sprzedaje swoje produkty w supermarketach, odbiera nagrody od ministra Kowalczyka (Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa - PAP), za to, że zarobiła na polskich rolnikach. Czyli dopłacamy do chowu świń, firmy na tym zarabiają, a rolnicy szorują po dnie. Coś tu jest nie tak" - powiedział Kołodziejczak. Dlatego, dodał, "trzeba uderzyć w duży kapitał, który dzisiaj bardzo mocno narzuca nam swoje zasady".

