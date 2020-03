Szef Rady Europejskiej wzywa do utworzenia Europejskiego Centrum Kryzysowego

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wezwał w niedzielę w wywiadzie dla telewizji VRT do utworzenia Europejskiego Centrum Kryzysowego i Europejskiej Agencji Obrony Cywilnej.

- Myślę, że lekcją, którą można wyciągnąć z tego kryzysu, jest to, że musimy być w stanie przyjąć zdecydowane podejście do radzenia sobie z kryzysami na szczeblu europejskim - powiedział.



- Wzywam do stworzenia prawdziwego europejskiego centrum kryzysowego. Obecnie mamy do dyspozycji kilka instrumentów, ale w przyszłości konieczne będzie udostępnienie większej liczby środków do dyspozycji Europy - dodał.



Michel zaznaczył, że wiele krajów europejskich podziela jego pogląd. - Potrzebna jest jednolita struktura dowodzenia, prawdziwa Europejska Agencja Obrony Cywilnej. Wystarczy spojrzeć na to, jak ważna jest możliwość wspólnego zarządzania zasobami, którymi dysponujemy. Prawdziwe Europejskie Centrum Kryzysowe byłoby w stanie lepiej przewidywać problemy i zapewnić większą solidarność - dodał Belg.

Z Brukseli Łukasz Osiński