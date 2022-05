Szef RMN: "Kolekcja płyt gramofonowych z września 1939 r." - hołdem dla pracowników Polskiego Radia

Album "Kolekcja płyt gramofonowych z września 1939 r." jest hołdem dla pracowników Polskiego Radia, dla odwagi i determinacji w tych strasznych dniach 1939 r. - powiedział w piątek w Warszawie przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański.

W piątek w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Władysława Szpilmana w Warszawie trwa prezentacja albumu "Kolekcja płyt gramofonowych z września 1939 roku", wydanego pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Nakreślając historię tożsamościowych albumów historycznych, Czabański przypomniał o albumach z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. "Wszystkie te pielgrzymki były dokumentowane na taśmach radiowych, głównie przez Radio Wolna Europa, przechowywane częściowo w Polskim Radiu. Wiadomo, w jakich czasach większość z tych pielgrzymek się odbyła, ale to, co się zachowało w archiwach Polskiego Radia oraz w archiwach Radia Wolna Europa, złożyło się na cykl wspaniałych wydawnictw dokumentujących dźwiękowo każdą z tych pielgrzymek" - powiedział.

Dodał, że w latach późniejszych do tej serii nawiązywał album o Katyniu, wydany pod honorowym patronatem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. "I oczywiście, te albumy spełniają misję publiczną Polskiego Radia, ale ten szczególny, ostatni (…) jest hołdem dla pracowników Polskiego Radia, dla odwagi i determinacji w tych strasznych dniach 1939 r. Oczywiście, założenie tych albumów - i tego również - to jest lekcja patriotyzmu. To jest obowiązek mediów publicznych m.in., bardzo dobrze realizowany przez Polskie Radio" - ocenił przewodniczący RMN.

Jak podkreślił Czabański, "wydawało się, że to do tej lekcji patriotyzmu i spojrzenia w przeszłość, oddania hołdu bohaterom z tamtych dni się ogranicza" . "Ale jak państwo świetnie wiedzą, los zapukał do naszych drzwi. Barbarzyńcy stoją u bram naszego miasta, więc okazuje się, że te albumy są bardziej aktualne niż by się na pozór wydawało. Mam nadzieję, że nie staniemy przed taką ekstremalną próbą, przed jaką stawali nasi przodkowie. Ale mam nadzieję, że zdołamy w sobie znaleźć odwagę, żeby się zmierzyć z tym wszystkim, co nas czeka" - stwierdził.

