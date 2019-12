Szef służb skarbowych: wytoczono przeciwko nam ciężkie działa

To nie jest łatwy okres dla Krajowej Administracji Skarbowej – karuzela kadrowa, zarzuty przymykania oka na wyłudzenia VAT-u i w końcu - głośne zarzuty wobec Mariana Banasia, szefa NIK-u, który KAS-em do niedawna kierował. - To my tak naprawdę zbieramy środki do budżetu i jesteśmy w stu procentach za niego odpowiedzialni. W związku z tym presja, jaką teraz odczuwamy, jest bardzo duża – mówi w „Rządowej ławie” WNP.PL nadinspektor Piotr Walczak, wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Walczymy z bardzo zorganizowaną przestępczością. To nie przypadek, że jesteśmy celem ataków, również medialnych – mówi wiceminister finansów.

W szczerym wywiadzie szef służb skarbowych w Polsce apeluje, by nie przekreślać pracy 62 tys. osób. „W każdej organizacji zdarzają się patologie”.

W „Rządowej ławie” Piotr Walczak mówi też o wyzwaniach związanych z ambitnym budżetem państwa na 2020 rok.

Miliardy złotych mniej przekazanych do budżetu