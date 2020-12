Szef UdSKiOR: ten rok pokazał, że mimo wszelkich trudności potrafimy być wspólnotą

Ten rok pokazał, że mimo wszelkich trudności, potrafimy być wspólnotą, potrafimy budować więź międzypokoleniową - powiedział we wtorek szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Kasprzyk, wspólnie wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem i dowódcą 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej kmdr. Tomaszem Laskowskim, spotkał się w Gdańsku z przedstawicielami Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Podczas konferencji prasowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Kasprzyk przypomniał, że w grudniu zazwyczaj odbywało się w Warszawie spotkanie opłatkowe dedykowane kombatantom, weteranom walk o niepodległość, działaczom opozycji antykomunistycznej, osobom represjonowanym z powodów politycznych, jednak ze względu na pandemię, w tym roku nie mogło ono zostać zorganizowane.

"Pomyśleliśmy sobie, że w takim razie my odwiedzimy weteranów, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej w ich domach, zawożąc im opłatek przygotowany przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego oraz drobne upominki, wśród których będą laurki wykonane przez dzieci. Zaczynamy na Pomorzu. Dzisiaj odwiedzę przedstawicieli środowisk kombatanckich, będę miał zaszczyt złożyć życzenia i wręczyć upominki między innymi Andrzejowi Gwieździe oraz szefowi Związku Sybiraków Kordianowi Borejko" - poinformował.

Minister opowiedział też o formach wsparcia udzielanego kombatantom i osobom represjonowanym.

"Ten rok pokazał, że mimo wszelkich trudności, potrafimy być wspólnotą, potrafimy budować więź międzypokoleniową. Zarówno wiosną, jak teraz jesienią, zastępy wolontariuszy wspierane przez organy administracji państwowej, w tym Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, podążały do kombatantów oraz weteranów, aby dostarczyć im posiłek, środki dezynfekcyjne" - mówił.

Jak podkreślił, społeczna akcja Obiady dla Bohaterów to przykład dobrej współpracy państwa, służb mundurowych i organizacji pozarządowych. "W ten sposób budujemy to, co nazywamy wspólnotą narodową" - dodał Kasprzyk. Podziękował wszystkim żołnierzom WOT i wolontariuszom, którzy włączyli się w tę inicjatywę.

Zwrócił uwagę, że UdSKiOR podejmuje szereg innych inicjatyw, aby ci, którym Rzeczpospolita zawdzięcza wolność mieli godne życie. Przypomniał, że w tym roku wprowadzono również istotne zmiany w prawie.

"Dzięki decyzjom rządu i ustawom przyjętym przez parlament, udało się w sposób znaczący poprawić byt dwóm szczególnie dotkniętym w latach komunizmu grupom"- powiedział minister.

Wyjaśnił, że chodzi o ustawę o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom, które w latach 1936-56 były zesłane lub deportowane w głąb Związku Sowieckiego. "Wiadomo, że środki finansowe i żadne pieniądze nie zrekompensują tej wielkiej krzywdy, jaką doznali, ale są znaczącym dowodem wsparcia ze strony państwa polskiego, które uruchomiło blisko 300 mln zł na wypłatę odszkodowań dla Sybiraków" - zaznaczył.

Jak dodał, drugi ważny dokument, to nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych wprowadzająca dodatkowe świadczenia wyrównawcze.

"Od października, ci którzy walczyli o wolną Polskę, ci którzy walczyli z komunizmem w latach 1956-89, a znajdowali się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, otrzymują od państwa dodatek wyrównawczy w postaci środków finansowych, aby ich emerytura i renta nie była niższa niż 2400 zł. Te dodatki są już wypłacane i objęły ponad dwa tysiące osób, które dotąd żyły na skraju ubóstwa. Spłacamy dług wdzięczności wobec tych, którzy mieli wtedy odwagę i dzięki którym teraz jesteśmy wolni" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że w przyszłorocznym budżecie państwa przewidziane są najwyższe - jak do tej pory - środki finansowe, przeznaczone dla kombatantów, weteranów i działaczy opozycji antykomunistycznej.

"Każdy bohater naszej wolności nie pozostanie sam. Państwo polskie sprawuje nad nimi opiekę, czego wyrazem - oprócz przytoczonych przeze mnie zmian w przepisach - jest także opieka pana wojewody, Wojska Polskiego i Urzędu ds. Kombatantów Wojennych i Osób Represjonowanych" - zakończył Kasprzyk.

Według danych PUW, w 2020 roku 1366 mieszkańców Pomorza otrzymało pomoc finansową z budżetu UdSKiOR.

"Staramy się dotrzeć do wszystkich osób, które potrzebują pomocy. To ważne szczególnie teraz, kiedy kontakty między ludzkie są ograniczone. Dzisiejsze spotkanie jest symbolicznym wyrazem szacunku dla tych, którzy mieli odwagę stanąć po właściwej stronie. Dziękuję Pomorskiej Radzie Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych za wsparcie tych, którzy pozostają pod jej opieką" - mówił wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Anna Machińska

anm/ pat/