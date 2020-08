Szef WHO: świat musi wydać 100 mld dolarów na walkę z koronawirusem

Świat musi wydać co najmniej 100 miliardów dolarów na nowe narzędzia do walki z pandemią koronawirusa - powiedział w czwartek (13 sierpnia) szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Żyjemy w zglobalizowanym świecie, kraje są od siebie zależne i jeśli nie wyeliminujemy wirusa wszędzie, nie będziemy w stanie odbudować krajowych gospodarek" - oświadczył Tedros.

Szef WHO przestrzegł przed powstawaniem "nacjonalizmu szczepionkowego", który jest wynikiem nadmiernego popytu na ten preparat. "Nadmierny popyt już teraz tworzy nacjonalizm szczepionkowy i istnieje ryzyko, że cena szczepionki będzie bardzo wysoka" - powiedział Tedros i podkreślił konieczność zapobiegnięcia zjawisku spekulacji.

WHO zaprzeczyła także pogłoskom, jakoby koronawirus przenosił się na ludzi poprzez produkty żywnościowe. "Ludzie nie powinni bać się jedzenia, pakowania żywności ani dostarczania żywności" - powiedział Mike Ryan, szef programu pomocy kryzysowej WHO. "Nie ma dowodów, że łańcuch pokarmowy uczestniczy w przenoszeniu tego wirusa" - podkreślił.

Amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał w czwartek, że na Covid-19 na całym świecie zmarło już ponad 750 tys. osób. Ponad 20,6 mln jest zakażonych SARS-CoV-2.

Wielu ekspertów od spraw zdrowia na świecie uważa, że prawdziwa liczba ofiar śmiertelnych wirusa, który pojawił się w Chinach pod koniec ubiegłego roku, jest znacznie wyższa, niż wskazują na to oficjalne dane, choćby dlatego, że wiele osób umiera bez poddawania się testom.