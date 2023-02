Szef ZMPD: zakazu wjazdu do Białorusi od strony Litwy i Łotwy jest zaskoczeniem

Zakaz wjazdu dla polskich przewoźników do Białorusi od strony Litwy i Łotwy jest zaskoczeniem - napisał w piątkowym komentarzu prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jan Buczek.

MSZ Białorusi w odpowiedzi na zamknięcie przejścia granicznego w Bobrownikach, zapowiedziało m.in. ograniczenia dla polskich przewoźników. Będą oni mogli wjeżdżać na Białoruś i wyjeżdżać przez dowolne przejścia graniczne dla samochodów ciężarowych, ale tylko "na polsko-białoruskim odcinku granicy". Oznacza to, że nie będą mogli korzystać z przejść granicznych Białorusi z Litwą i Łotwą.

"Reakcja Białorusi na działania naszego rządu zmierzające do ograniczenia ruchu na przejściach granicznych z tym krajem jest dla nas pewnym zaskoczeniem, choć należało się spodziewać również i takich decyzji. Nie pozostaje nam nic innego, jak przystosować się do nowych warunków, żeby nie utracić wszystkich naszych kontaktów handlowych, które z wielkim trudem budowaliśmy przez ostatnie dwa dziesięciolecia " - wskazał prezes ZMPD.

Buczek zaapelował też do rządzących, aby przy podejmowaniu decyzji dotyczących wymiany towarowej i przekraczania granic współpracowali z zainteresowanymi podmiotami - po to, by móc wypracowywać w miarę optymalne rozwiązania zarówno dla przewoźników, jak i całej gospodarki.

Przypomniał, że polscy przewoźnicy wożą tylko i wyłącznie towary, które nie są objęte sankcjami, a swoją usługę wykonują dla podmiotów, które handlują zgodnie z przepisami unijnego prawa. "A rynek wschodni jest w ostatnim czasie wyjątkowo trudny. Nie chcemy oddać przewoźnikom rosyjskim czy białoruskim kontraktów w przewozach na Daleki Wschód, w których się wyspecjalizowaliśmy" - zaznaczył prezes.

10 lutego w południe zamknięto polsko-białoruskie drogowe przejście graniczne w Bobrownikach (Podlaskie. To efekt decyzji szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, o której poinformował dzień wcześniej "z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa").

Bobrowniki od ponad roku były jedynym w Podlaskiem działającym drogowym przejściem granicznym z Białorusią, gdzie odbywał się ruch towarowy i osobowy. Obecnie w Podlaskiem nie ma już ani jednego czynnego drogowego przejścia granicznego z Białorusią. 9 listopada 2021 r. w związku z kryzysem migracyjnym zamknięto do odwołania największe przejście drogowe z Białorusią - w Kuźnicy. Nieczynne jest też przejście w Połowcach. Czynne są jedynie przejścia w województwie lubelskim: Terespol - dla ruchu osobowego i Koroszczyn-Kukuryki - dla ciężarowego.

