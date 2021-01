Szefczovicz: plany KE na 2021 to poprawa odporności, transformacja energetyczna i cyfrowa

Najważniejsze zadania dla Komisji Europejskiej w 2021 r. to odbudowa gospodarki, poprawa jej odporności oraz transformacja energetyczna i cyfrowa - oświadczył wiceszef KE Marosz Szefczovicz na spotkaniu z polskim Senatem.

"Priorytetem jest powrót do normalności" - mówił w środę Szefczovicz, prezentując program prac KE na 2021 r. oraz sprawozdanie z prognozy strategicznej na 2020 r. Zapowiedział, że Komisja ma w planach ponad 80 "inicjatyw flagowych" oraz ponad 40 "pakietów politycznych", które pozwolą na ożywienie UE i nadanie jej nowej dynamiki "w świecie pełnym niepewności".

Szefczovicz oświadczył, że planowane olbrzymie inwestycje trzeba wykorzystać tak, by Europa, opierając się na najnowocześniejszych technologiach i badaniach, pozostawała jedną z najważniejszych gospodarek na planecie.

Wiceszef KE apelował o szybką ratyfikację decyzji o nowych zasobach własnych, co jest konieczne, by ruszył Fundusz Odbudowy. Jak zaznaczył, obok ambitnego budżetu unijnego, plan odbudowy przewiduje ponad 700 mld euro na inwestycje, których Polska będzie jednym z głównych beneficjentów.

Jak dodał komisarz, podstawowe wyzwania na ten rok są związane z odbudową gospodarki po kryzysie związanym z pandemią, przyspieszeniu transformacji energetycznej i cyfrowej, ale także poprawą odporności. Chodzi o to, by ochronić wiodącą pozycję Unii na światowym rynku, gwarantować na nim uczciwe warunki konkurencji, a także mniej polegać na pojedynczych dostawcach towarów i surowców.

Jednym z wniosków z 2020 r. - jak wskazał - jest konieczność poprawy odporności, ponieważ okazało się, że Europa jest mocno zależna od importu sprzętu medycznego, leków, krytycznych surowców.

Wiceszef KE poinformował, że Komisja ma też dwie propozycje legislacyjne dotyczące usług cyfrowych i rynku cyfrowego. Podstawowym ich założeniem będzie, że to, co jest nielegalne offline, będzie nielegalne online - wyjaśnił. Zastrzegł jednak, że decyzja, co jest legalne a co nie, musi należeć do instytucji wyłonionej w sposób demokratyczny. Jak mówił, podatki cyfrowe będą jednym z tematów poruszanych w ramach współpracy z nową administracją w USA.

Szefczovicz zadeklarował, że Unia jest gotowa pomóc w walce z pandemią Ukrainie i Zachodnim Bałkanom. Prawdopodobnie kraje członkowskie będą miały więcej szczepionki niż potrzebują; rozmawiamy, aby tym nadmiarem móc podzielić się właśnie z Ukrainą i krajami Zachodnich Bałkanów - zapewnił komisarz.

Jak dodał, KE chce promować na świecie demokrację, uczciwe i wolne wybory, a także pracować nad wzmocnieniem wolności mediów i nad walką z dezinformacją. Zwrócił uwagę, że ostatnio po raz pierwszy od dłuższego czasu spadła liczba państw traktowanych jako demokratyczne. Demokracja jest pod presją, musimy ciężko pracować nad jej promowaniem - zaznaczył.

Pytany o politykę klimatyczną, Szefczovicz przyznał, że są państwa i korporacje, które nie są skłonne do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dlatego - jak przypomniał - w planach jest wprowadzenie granicznego podatku węglowego (CBAM), ponieważ Unia chce chronić przed nieuczciwą konkurencją firmy, które redukują emisje i technologie, które do tego prowadzą.

Przyznał także, że Zielony Ład, mimo generalnie wysokiego poparcia opinii publicznej, wzbudza niepokój w obszarach tradycyjnej gospodarki. Stąd różne mechanizmy osłonowe, a Polska będzie głównym beneficjentem pomocy dla ludzi, którzy pracują w tradycyjnych sektorach - podkreślił komisarz.