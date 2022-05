Szefernaker: do gmin uzdrowiskowych trafi ponad 240 mln zł na inwestycje (aktualizacja)

Ponad 240 mln złotych trafi do gmin uzdrowiskowych w ramach przeznaczonej dla nich edycji Programu Inwestycji Strategicznych - ogłosił w sobotę w Ustce wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Dofinansowanie otrzyma 49 gmin, które wnioskowały o takie wsparcie.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker oraz rzecznik rządu Piotr Müller gościli w sobotę Ustce, gdzie na konferencji prasowej powiadomili o wynikach naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - "Polskie Uzdrowiska".

Szefernaker przypomniał, że drugi nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych trwał do 11 marca. W edycji "Polskie Uzdrowiska" samorządy mogły złożyć dwa wnioski - jeden do 2 mln złotych i jeden do 5 mln złotych. Dofinansowanie może wynieść do 98 procent wartości inwestycji, wymagany wkład własny gminy to 2 proc.

"Gminy uzdrowiskowe, które złożyły wnioski do funduszu inwestycji strategicznych, otrzymały z tego dodatkowego rozdania ponad 240 milionów złotych" - poinformował wiceminister. Jak zaznaczył, to dofinansowanie trafi do 49 gmin, które o nie wnioskowały.

W woj. pomorskim dofinansowanie otrzyma Ustka i Sopot. "Są to środki do 5 mln złotych na te inwestycje, które gminy złożyły, żeby zwiększać swoją bazę turystyczną i możliwości uzdrowiskowe. To są środki, które będą przeznaczone w dużej części na rewitalizację parków zdrojowych, na budowę basenów, tak, aby zwiększyć możliwości turystyczne tych gmin, czy tak jak w Ustce na modernizację dróg" - wyjaśnił Szefernaker.

Wiceszef MSWiA, tłumacząc konieczność wsparcia tych gmin, wskazywał na ich straty z powodu pandemii COVID-19. Do gmin w związku z lockdownem nie docierały podatki wynikające np. z opłaty uzdrowiskowej. "Gminy uzdrowiskowe w latach 2020-2021 miały duże straty związane właśnie z brakiem tych opłat, które na co dzień są w ich budżetach" - zaznaczył.

Szefernaker zapowiedział ponadto, że kolejną edycję Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczoną dla wszystkich samorządów, rząd planuje rozstrzygnąć na przełomie maja i czerwca, a edycję dla gmin popegeerowskich - w drugiej połowie czerwca. Wiceszef MSWiA podkreślił, że konkretne inwestycje są możliwe dzięki dobrej współpracy rządu i samorządów i dodał, że do 95 proc. środków jest wkładem rządu.

Rzecznik rządu Piotr Müller dodał, że poza środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, istotna dla nadmorskich gmin jest również budowa drogi ekspresowej S6 - Trasy Kaszubskiej. "Już niebawem w ciągu kilku tygodni zostanie otwarta droga między Gdynią Wielki Kack a Bożympolem Wielkim. To będzie ważny korytarz transportowy" - tłumaczył Müller i podał, że w tym roku zostaną podpisane finalne umowy na budowę dróg między Słupskiem a Koszalinem.

Dodał, że obecnie jest przebudowywana droga krajowa między Słupskiem a Ustką i koszt tej inwestycji wynosi ponad 150 mln zł. "Ona poprawi wartości turystyczne Ustki i łatwiejszy dojazd do tego miasta. W kompleksowy sposób patrzymy na region środkowopomorski, aby zwiększać atrakcyjność gospodarczą i turystyczną" - mówił Müller.

