Szefernaker o obniżce VAT na gaz: Jesteśmy jednym z dwóch europejskich państw, które tak szybko wprowadziły tego typu rozwiązania

Jesteśmy jednym z dwóch europejskich państw, obok Francji, które tak szybko wprowadziły tego typu rozwiązania – powiedział w sobotę w Rąbinie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, odnosząc się do obowiązującej od lutego ustawy obniżającej do zera VAT m.in. na gaz.

Szefernaker podczas konferencji prasowej w Rąbinie na Pomorzu Zachodnim, zaznaczył, że problem rosnących cen gazu jest ogólnoświatowy.

"Wiemy, jak wygląda sytuacja w naszej części Europy, u naszych sąsiadów, ale i w Wielkiej Brytanii, gdzie mniejsze firmy gazowe nie radzą sobie z sytuacją cen gazu na rynkach światowych i upadają" - mówił wiceszef MSWiA.

Zaznaczył przy tym, że rząd PiS robi wszystko, żeby te ceny gazu w Polsce były jak najniższe. Wskazał tu na ustawę, która weszła w życie 1 lutego i obniża do zera VAT na gaz.

Podkreślił, że znowelizowane przepisy są niezwykle ważne dla wielu podmiotów, w tym także samorządowych. Rozwiązania, które zostały wprowadzone ustawą, jak podał Szefernaker, pozwalają na to, aby podmioty publiczne, samorządowe takie jak: przychodnie, szpitale, szkoły, domy kultury, domy pomocy społecznej czy OSP, były po złożeniu oświadczenia do dostawcy gazu traktowane jak klienci taryfowi i za gaz płacili taką cenę, jak klient indywidualny.

Szefernaker podał przykład rąbińskiej szkoły, w której w grudniu ub. r. rachunek za gaz wyniósł ponad 40 tys. zł, ten styczniowy będzie prawdopodobnie jeszcze wyższy, ale już lutowy, dzięki możliwości przejścia na taryfę 200,17 zł na MWh przy tym samym zużyciu będzie o połowę niższy. Wiceszef MSWiA podkreślił przy tym, że firmy, które sprzedają gaz nabyty po cenach rynkowych otrzymają rządową rekompensatę.

"Dzięki wsparciu rządowemu nie będzie takich podwyżek cen gazu od lutego, jakie mogłyby być. A w wielu miejscach wartości faktur z lutego w porównaniu do stycznia będą (…) mniejsze" - mówił Szefernaker.

Uczestnicząca w konferencji wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska podkreśliła, że rząd ustawą, którą oceniła jako jedną z najważniejszych w tej kadencji, realizuje zapowiedź ochrony obywateli przed skutkami światowego kryzysu. Przypomniała, że obniżył nią nie tylko VAT na gaz. "Dziś mogliśmy się postawić w roli bezradnego rządu, który mówiłby, że nie ma na nic wpływu (…). Od początku nasz rząd mówił, że zrobi wszystko, aby w tej sytuacji próbować chronić obywateli" - zaznaczyła Golińska.

Szefernaker podsumowując, ocenił, że kolejne działania w tym zakresie "są tylko i wyłącznie możliwe na forum europejskim". "Jeżeli jako Europa nie będziemy tutaj solidarni w tych kwestiach, to nasz wschodni sąsiad, który w dużej mierze uzależnił wiele państw od dostaw gazu, będzie w dalszym ciągu prowadził taką politykę, która będzie jeszcze bardziej stwarzała problemy z gazem" - zaznaczył.

Uchwalona przez Sejm 13 stycznia tego roku nowela ustawy o podatku od towarów i usług czasowo obniża VAT m.in. na żywność, nawozy i gaz weszła w życie 1 lutego. Jest częścią tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0.

Zgodnie z nowelą VAT na gaz spadł z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana została obniżona stawka podatku w wysokości 5 proc.

Do zera spadł VAT na podstawowe produkty żywnościowe i napoje objęte dotychczas stawką 5 proc., czyli na mięso i ryby oraz przetwory z nich; produkty mleczarskie; warzywa i owoce i przetwory z nich; zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze; niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).Z 23 proc. do 8 proc. spadła stawka podatku VAT na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą VAT spadł z 8 proc. do zera.

Łączny spadek dochodów budżetu państwa, spowodowany zmianami, oszacowano na ok. 11,6 mld zł, z czego obniżenie VAT na żywność i napoje ma się przełożyć na spadek o ok. 2,92 mld zł, w przypadku paliw ma on wynieść ok. 3,11 mld zł, spadek VAT na nawozy to negatywny skutek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz - ok. 2,09 mld zł, na energię elektryczną to ok. 2,30 mld zł, a na energię cieplną - ok. 0,67 mld zł.

