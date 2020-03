Szefernaker: od niedzieli na granicy posterunki Straży Granicznej

Na granicach zachodniej, południowej i z Litwą zostaną od niedzieli przywrócone posterunki Straży Granicznej, a pozostałe przejścia będą zablokowane; kwarantanna dla przyjeżdżających - co do zasady - będzie domowa - powiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker w sobotę w RMF.

Straż Graniczna jest przygotowana do wprowadzenia ruchu tymczasowego w wyznaczonych miejscach. "Będą wyznaczone miejsca, gdzie będzie można przekraczać granice. Inne miejsca, które dają taką możliwość, ale nie są do tego wyznaczone, będą po prostu zablokowane. Drogi będą zablokowane" - powiedział. Dodał, że granice patrolować ma więcej niż normalnie oddziałów Straży Granicznej i wojska, a kontrola może być też prowadzona przy pomocy fotokomórek i patroli z powietrza.

"Straż Graniczna jest gotowa do tego, żeby przywrócić posterunki na naszej granicy zachodniej, południowej i z Litwą, także będzie wsparcie innych służb jeśli chodzi o patrolowanie granicy" - powiedział. Granicę będzie można przekroczyć w kilkunastu miejscach.

Szefernaker powiedział, że kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski jest - co do zasady - domowa. "Wszyscy będą informowani na granicy, jak ona powinna wyglądać. Będą wypełniali druki, gdzie będą ją odbywać, żeby był kontakt" - opisywał. Wyjaśnił, że jeśli zajdzie taka potrzeba, dla osób, które nie mają gdzie odbyć kwarantanny lub nie chcą narazić bliskich, w każdym powiecie są wyznaczone miejsca do zbiorowej kwarantanny.

Mówił, że kontrole przestrzegania zasad kwarantanny będą mogły przeprowadzać także dodatkowe służby, np. państwowa i ochotnicza straż pożarna. "Pierwsze dwa dni pokazały, że 99,9 proc. osób stosuje się do tego. To jest bardzo ważne. Dzisiaj zdajemy test z odpowiedzialności" - podkreślił.

Szefernaker mówił także o pomocy dla Polaków przebywających za granicą, którzy chcą wrócić do kraju. Powiedział, że trwają narady sztabów kryzysowych m.in. w tej sprawie. Podkreślił, że prawo daje możliwość zorganizowania lotów czarterowych dla Polaków, którzy tego potrzebują, a LOT wspólnie z ambasadorami i konsulami będzie nad tym pracował.

Wiceszef MSWiA pytany był także o ewentualne uruchomienie karetek, które będą pobierać wymazy do testów na koronawirusa, potwierdził, że takie rozwiązanie zostanie wprowadzone.

W nocy z piątku na sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie MSWiA ws. czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Według rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji od niedzieli 15 marca do odwołania zostanie zawieszony ruch na przejściach granicznych - z Rosją: Gołdap-Gusiew, Gronowo-Mamonowo; z Białorusią: Rudawka-Lesnaja, Białowieża-Piererow, Sławatycze-Domaczewo, Połowce-Pieszczatka, Czeremcha-Wysokolitowsk; z Ukrainą: Zosin-Ustiług, Dołhobyczów-Uhrynów, Hrebenne-Rawa Ruska (kolejowe), Budomierz-Hruszew, Medyka-Szeginie, Krościenko-Smolnica i Krościenko-Chyrów .

Ograniczony natomiast zostanie ruch na przejściach granicznych - z Rosją: Braniewo-Mamonowo, Bezledy-Bagrationowsk, Głomno-Bagrationowsk, Skandawa-Żeleznodorożnyj, Grzechotki-Mamonowo II; z Białorusią: Kuźnica Białostocka-Grodno, Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Bobrowniki-Bierestowica, Zubki Białostockie-Bierestowica, Siemianówka-Swisłocz, Kukuryki- Kozłowiczy, Terespol-Brześć; z Ukrainą: Dorohusk-Jagodzin, Hrubieszów-Włodzimierz Wołyński, Hrebenne-Rawa Ruska (drogowe), Werchrata-Rawa Ruska, Korczowa-Krakowiec, Przemyśl- Mościska.

Ograniczony zostanie również do odwołania ruch graniczny na przejściach z Niemcami, Czechami, Litwą, Słowacją, a także w lotniczych i morskich przejściach granicznych.

Na przejściach granicznych - zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej strefy Schengen - przy wjeździe do Polski wprowadzane zostają ograniczenia dla cudzoziemców.

Od niedzieli przejściami drogowymi, morskimi i lotniczymi do Polski będą mogli wjechać: obywatele Polski, a także obcokrajowcy będący małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, albo pozostający pod stałą opieką obywateli naszego kraju. Do Polski wjadą także cudzoziemcy mający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji oraz członkowie ich rodzin. Wpuszczani będą także cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce, a także ci mający zezwolenie na pracę, poświadczenie od pracodawcy, tj. prawo do pracy w Polsce.

Rozporządzenie zakłada, że "w szczególnie uzasadnionych przypadkach (...) komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach".

Granicę RP będą mogli przekroczyć także ci cudzoziemcy, "którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów" - czyli np. kierowcy ciężarówek.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że odnotowano kolejne trzy potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. Łącznie badania laboratoryjnie dały dotąd pozytywny wynik u 84 osób, dwie z nich zmarły.