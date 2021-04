Szefowa GovTech: rozważamy rozszerzenie Poland. Business Harbour na kolejne rynki

Program Poland. Business Harbour, ułatwiający białoruskim specjalistom IT relokację do Polski, okazał się sukcesem i rozważamy, czy nie rozszerzyć go na kolejne rynki - poinformowała szefowa Centrum GovTech w KPRM Justyna Orłowska na czwartkowym posiedzeniu komisji cyfryzacji.

Justyna Orłowska przedstawiała w czwartek członkom sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii informację Ministra Cyfryzacji na temat działań służących wdrażaniu "Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020".

W trakcie posiedzenia zapytano ją w konteście zapotrzebowania Polski na pracowników branży IT, czy rozważane jest poszerzenie Programu Poland. Business Harbour o pracowników z Ukrainy.

"Dokonujemy ewaluacji programu Poland. Business Harbour. Okazał się on niekwestionowanym sukcesem" - powiedziała szefowa GovTech. Jak wyjaśniała, utworzenie programu było "potrzebą chwili" ze względu na sytuację na Białorusi, gdzie specjaliści IT są zaangażowani w opozycję wobec władzy prezydenta tego kraju Alaksandra Łukaszenki.

"Oni potrzebowali bardzo szybko pomocy, bo zagrożenie ich życia jest wysokie. Ten program odpowiadał na to, żeby mogli tutaj przenieść te kompetencje, a jednocześnie zyskaliśmy na tym jako gospodarka" - wskazała Orłowska. Jak dodała, firmy technologiczne, które przyjęły pracowników z Białorusi, pozytywnie oceniają program.

"Na podstawie tego sukcesu rozważamy to, aby móc otworzyć się na kolejne rynki" - dodała. "Branża technologiczna prosi i błaga o to, więc myślę, że trzeba będzie na to odpowiedzieć, ale oczywiście mądrze i tak, żeby nie zagrażać naszemu rodzimemu rynkowi pracy" - podkreśliła.

Poland. Business Harbour to program polskiego rządu dla Białorusinów z sektora ICT, który ma ułatwić specjalistom z branży IT oraz start-upom, MŚP, jak i dużym firmom relokację na terytorium Polski. Koordynatorami programu są Ministerstwo Rozwoju i Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i fundacją Startup Hub Poland.

Według informacji KPRM z lutego, dzięki programowi Poland. Business Harbour prawie połowa białoruskich specjalistów z branży IT opuszczających swój kraj wybiera Polskę, podczas gdy wcześniej było to ok. 10 proc.

"Według białoruskich niezależnych mediów, po pół roku obowiązywania tego programu zachęcającego tamtejszy silny sektor IT do relokacji, odsetek ten wzrósł do 43 proc. Do Polski przeniosło się już ok. 7 proc. całego sektora, wspierając naszą gospodarkę i zaspokajając rosnące zapotrzebowanie polskich firm z branży cyfrowej. Jednocześnie dla niemal dwóch trzecich specjalistów IT rozważających wyjazd nasz kraj stał się pierwszym wyborem, wyprzedzając zdecydowanie inne państwa. Do drugiej na podium Ukrainy wyjechało ok. 15 proc. specjalistów IT, a do trzeciej Litwy - ok. 10 proc." - napisano w komunikacie KPRM.

Aby otrzymać wizę w Programie Poland. Business Harbour wystarczy wykazać się rocznym doświadczeniem w branży IT, wykształceniem technicznym lub ofertą pracy od jednej z polskich firm uczestniczących w programie. Wiza PBH umożliwia zabranie ze sobą najbliższej rodziny oraz zwalnia wszystkich jej posiadaczy z obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę.

Wizy w ramach programu PBH są wydawane regularnie z najwyższym priorytetem przez polskie placówki konsularne.

