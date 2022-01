Szefowa KAS: ponad 1,6 mln pojazdów zarejestrowanych w systemie e-TOLL

W e-TOLL, czyli systemie poboru opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych zarejestrowano ponad 1 mln 620 tys. pojazdów - poinformowała podczas środowego posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury szefowa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Magdalena Rzeczkowska.

"Liczba zarejestrowanych pojazdów w systemie e-TOLL na 10 stycznia, czyli na poniedziałek, to ponad 1 mln 620 tys. zarejestrowanych pojazdów; w tym pojazdów ciężkich, czyli powyżej 3,5 tony, to jest ponad 1 mln 320 tys., co stanowi 81 proc. użytkowników systemu. Zarejestrowanych samochodów osobowych to ponad 300 tys, to jest 19 proc." - powiedziała Rzeczkowska.

Szefowa KAS dodała, że w systemie e-TOLL liczba zarejestrowanych kont przekroczyła 643 tys., pobrano też ponad 976 tys. aplikacji, a liczba osób korzystających z urządzeń pokładowych typu OBU/ZSL to ponad 732 tys.

Za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych muszą płacić m.in. ciężarówki, autobusy czy samochody osobowe z przyczepami, jeśli dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu jest większa od 3,5 tony. Obecnie w Polsce obowiązkiem uiszczania opłaty za przejazd drogami objętych jest 3660 km dróg, w tym 2525 km autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz 1135 km dróg krajowych.

