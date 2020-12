Szefowa KAS: W czasie pandemii nielegalne towary częściej rozprowadzane w przesyłkach kurierskich

W czasie pandemii zmienił się sposób przemytu nielegalnych towarów oraz ich dystrybucji, np. papierosy przewożone są w samochodach ciężarowych i coraz częściej rozprowadzane w przesyłkach kurierskich - mówi PAP szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Rzeczkowska powiedziała, że widoczne zmiany dotyczące przestępstw skarbowych związane są przede wszystkim z transgraniczną wymianą towarów, co wynika z zamknięcia granic oraz zmianami w kategoriach importowanych towarów. Wskazała na duży wzrost importu środków ochrony indywidualnej. Zgodnie z prawem powinny one spełniać określone wymogi bezpieczeństwa.

"Obserwujemy znacznie większą liczbę prób przywozu do Polski i na rynek unijny towarów, które takich wymogów nie spełniają" - powiedziała. Najczęściej towar taki podlega zniszczeniu, bądź wywozowi do nadawcy.

Kolejny obszar, gdzie zaobserwowano zmiany w postępowaniu przestępców skarbowych, dotyczy prób przywozu leków czy niesprawdzonych wyrobów medycznych bądź środków żywnościowych. Szefowa KAS zwróciła uwagę na przykład na leki z Ukrainy, które nie posiadają wymaganych certyfikatów dopuszczających do obrotu w Polsce. U naszych wschodnich sąsiadów są one dużo tańsze, a jednocześnie łatwo dostępne.

"Zarówno my, jak i inne administracje, obserwujemy wzrost liczby ofert sprzedaży podrobionych szczepionek" - dodała Rzeczkowska.

Zmienił się też sposób dystrybucji nielegalnych towarów, które często są zamawiane przez internet i dostarczane przesyłkami kurierskimi. Dotyczy to zarówno przestępczości narkotykowej, ale także związanej z produkcją i przemytem wyrobów tytoniowych i nielegalnego alkoholu.

"Zamknięcie granic miało duży wpływ na nielegalny rynek papierosów. Powodem było zredukowanie do niemal minimum ruchu osobowego, który był podstawowym kanałem przemytu wyrobów tytoniowych przez granice zewnętrzne UE. W tej chwili przestępcy częściej ukrywają papierosy w kabinach, skrytkach samochodów ciężarowych oraz w ładunku, bowiem ruch towarowy odbywa się normalnie" - tłumaczy wiceminister.

Według danych KAS w pierwszych trzech kwartałach tego roku o około 33 proc. r/r wzrosła liczba nielegalnych papierosów zajętych w samochodach ciężarowych. Administracja skarbowa zauważyła również, że zwiększyła się dostępność papierosów produkowanych w nielegalnych fabrykach oraz wzrosła ich cena w nielegalnej dystrybucji.

"Ograniczenie dostępu do bazarów, które były głównym miejscem sprzedaży nielegalnych papierosów spowodowało wzrost liczby przesyłek kurierskich służących dystrybucji tych wyrobów" - powiedziała rozmówczyni PAP.

Nowe zjawisko zauważono w przypadku nielegalnego alkoholu. Okazało się, że wywołany pandemią popyt na środki biobójcze produkowane z alkoholu spowodował wzrost ich cen, tym samym przestało się opłacać odzyskiwanie alkoholu etylowego z tych produktów.

"W 2019 r. szarą strefę na tym rynku szacowaliśmy na poziomie 3,9 proc., w tym roku mamy ją na podobnym poziomie" - poinformowała Rzeczkowska.

"Sprzedaż nielegalnego alkoholu także przeniosła się do internetu, z opcją dowozu do wskazanego miejsca odbioru" - dodała.

Odnosząc się do nielegalnego hazardu w internecie, szefowa KAS poinformowała, że do 15 września br. do rejestru domen zakazanych służących takiemu hazardowi, zostało wpisanych ponad 12 tys. stron.

"Jednocześnie pandemia nie wpłynęła na rynek legalnych zakładów online. Mimo, że imprezy sportowe się nie odbywały, przez trzy kwartały tego roku odnotowaliśmy taki sam poziom wpływów podatkowych z tego tytułu jak w zeszłym roku" - wyjaśniła Rzeczkowska.

Według Rzeczkowskiej nie zauważono, by w pandemii bardziej aktywne stały się grupy wyłudzające VAT. "Proces analizy tych zjawisk jest długotrwały, dlatego wnioski z obserwacji będziemy mogli przedstawić dopiero po jakimś czasie. W tej chwili zmian nie dostrzegamy" - powiedziała.