Szefowa KAS zachęca, by jak najwięcej spraw załatwiać online

Jak najwięcej spraw z urzędem skarbowym załatwiajmy online, a jeśli wizyta w urzędzie jest konieczna umawiajmy się na nią z wyprzedzeniem przez internet lub telefonicznie - apeluje szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Jak zauważyła rzeczniczka prasowa KAS Anita Wielanek w informacji przesłanej PAP, urzędy skarbowe realizują swoje zadania tak jak dotychczas. Zachęciła jednak, by ze względu na bezpieczeństwo korzystać ze zdalnych form kontaktu. Według niej wiele spraw z zakresu podatków i cła można załatwić online bez wychodzenia z domu. W przypadku, gdy trzeba przyjść do urzędu, można wcześniej zarezerwować wizytę na stronie podatki.gov.pl lub telefonicznie.

"Obecna sytuacja epidemiczna wymaga od Krajowej Administracji Skarbowej, aby zapewnić klientom i pracownikom jak największy komfort załatwiania spraw urzędowych przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. Apeluję, by jak najwięcej spraw załatwiać online, zwłaszcza że możliwości w tym zakresie są naprawdę szerokie" - mówi, cytowana w komunikacie, szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

"Jeśli jednak jest konieczna wizyta w urzędzie, umawiajmy się na nią z wyprzedzeniem przez internet lub telefonicznie. Dzięki temu skutecznie zadbamy o bezpieczeństwo swoje i innych" - dodała Rzeczkowska.

Zgodnie z komunikatem, na stronie podatki.gov.pl/usługi-online przedsiębiorcy i wszyscy podatnicy w jednym miejscu znajdą m.in. linki do elektronicznych zeznań podatkowych, zaświadczeń, jednolitego pliku kontrolnego (JPK), wniosków o ustanowienie i odwołanie pełnomocnika czy karty podatkowej. Podatnik, który nie znajdzie interesującej go sprawy, może napisać pismo ogólne do urzędu przez ePUAP i podpisać je profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

"Sprawne rozliczanie podatków lub korekty bez wizyty w urzędzie skarbowym umożliwiają również znane e-usługi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), czyli Twój e-PIT i e-Deklaracje, dostępne na podatki.gov.pl. Więcej informacji na temat rozliczeń znajduje się na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowych i urzędów skarbowych" - zaznaczono.

Poinformowano, że informacji podatkowych i celnych przez telefon udziela także Krajowa Informacja Skarbowa: 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych), 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych), +48 22 330 03 30 (z zagranicy) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Aby otrzymać informację na temat cła lub podatków na adres e-mail, należy zadać pytanie korzystając ze strony podatki.gov.pl.

"W wyjątkowych sytuacjach, w których nie możesz załatwić sprawy przez e-usługi, możliwa jest wizyta w urzędzie skarbowym - pod warunkiem jej wcześniejszego umówienia. Wizytę w urzędach skarbowych można umawiać telefonicznie pod numerami urzędów skarbowych, które są dostępne na ich stronach internetowych" - poinformowano.

KAS przypomina, że aktualnie w województwach podlaskim, wielkopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim można korzystać z nowej usługi, która umożliwia umówienie wizyty za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na podatki.gov.pl. W tych województwach od 9 listopada wizyta w urzędzie będzie możliwa wyłącznie po internetowej lub telefonicznej rezerwacji.

W pozostałych województwach nowa usługa, która umożliwia umówienie wizyty za pomocą elektronicznego formularza na podatki.gov.pl, zostanie uruchomiona 16 listopada. Będzie można umawiać się na wizytę w terminie począwszy od 17 listopada. Do tego czasu wizytę można umówić wyłącznie telefonicznie.

"Klienci będą przyjmowani z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Prosimy o stosowanie się do zaleceń zamieszczonych w siedzibach urzędów" - dodano w komunikacie.