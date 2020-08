Szefowa KAS: zakończyło się postępowanie sprawdzające ws. przetargu na zakup 32 samochodów dla KAS

Zakończyło się postępowanie sprawdzające dotyczące przetargu na zakup 32 samochodów osobowych dla KAS; dokumenty związane z przetargiem zostały zweryfikowane - przekazała we wtorek PAP szefowa KAS, wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska. Jak dodała, zmieniono zapisy w specyfikacji.

"Izba Administracji Skarbowej w Warszawie zakończyła zlecone przeze mnie postępowanie sprawdzające dotyczące przetargu na zakup 32 samochodów osobowych dla Krajowej Administracji Skarbowej. Dokumenty związane z przetargiem zostały zweryfikowane. W efekcie analizy zmieniono zapisy w specyfikacji, w szczególności te odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia" - poinformowała Rzeczkowska.

Szefowa KAS zapewniła, że "poprawione warunki przetargu gwarantują jego pełną transparentność i racjonalność wydawania pieniędzy publicznych oraz zapewniają większą konkurencyjność ofert w przetargu, co oznacza, że więcej podmiotów będzie mogło wziąć w nim udział".

KAS tłumaczy, że zweryfikowano kryteria postępowania, "szczególnie pod kątem racjonalnego i celowego gospodarowanie środkami publicznymi, oraz wyjaśniono wszystkie wątpliwości".

KAS zapewnia, że "poprzez określenie dodatkowych kryteriów oceny ofert, w szczególności dotyczących mocy silnika, kupowane przez KAS samochody, będą odpowiadały aktualnym potrzebom funkcjonariuszy pełniącym służbę w pionach zwalczania przestępczości ekonomicznej w urzędach celno-skarbowych".

"Przy konstruowaniu opisów przedmiotu zamówienia kierowano się zasadą, że zakupione samochody powinny być nie tylko dostosowane do rodzaju wykonywanych zadań (w tym szeroko rozumianych zadań z zakresu obserwacji), ale również powinny zapewniać bezpieczeństwo korzystającym z nich funkcjonariuszom podczas wykonywania czynności służbowych" - wyjaśnia KAS.

KAS tłumaczy, że zakup jest realizowany w związku z potrzebą doposażenia KAS w nowe pojazdy, w miejsce wyeksploatowanych samochodów wyprodukowanych ponad dziesięć lat temu i wykorzystywanych do realizacji ustawowych zadań służbowych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

"Funkcjonariusze KAS, pełniący służbę w komórkach techniki i obserwacji oraz w komórkach operacyjno-rozpoznawczych, zajmują się przede wszystkim zwalczaniem zorganizowanych grup przestępczych specjalizujących się w wyłudzaniu VAT o znacznych wartościach, nielegalnym hazardzie, przemycie towarów akcyzowych, praniu brudnych pieniędzy oraz wprowadzeniem do obrotu narkotyków" - przekazała KAS.

Pod koniec lipca "Fakt" napisał, że nadzorowana przez ministra finansów Tadeusza Kościńskiego Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ogłosiła przetarg na 32 samochody, które mają trafić do 16 jednostek KAS w całej Polsce.

"Szczególną uwagę budzi 12 aut z zamówionej puli. W specyfikacji napisano, że muszą mieć określone rozmiary, przynajmniej 300 koni mechanicznych, napęd na cztery koła, automatyczną skrzynię biegów i silnik 1900-2000 cm sześciennych. Nie każde auto sportowe spełnia takie wymogi. My znaleźliśmy dwa takie modele, to sportowe limuzyny Audi S3 Sportback i BMW M135i xDrive. Obie kosztują ok 190 tys. zł za sztukę" - pisał "Fakt".

Gazeta zapytała resort finansów o sens takiego zakupu. "Zapewniono nas, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej muszą używać pojazdów, które charakteryzują się większą mocą niż standardowe" - napisano w "Fakcie".

W odniesieniu do publikacji "Faktu", szefowa KAS zapowiedziała wówczas wyjaśnienie wątpliwości dot. przetargu na samochody. Zapewniła, że dokumenty związane z przetargiem zostaną ponownie przeanalizowane, a wątpliwości wyjaśnione.

"Zwróciłam się do prowadzącego postępowanie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie o ponowne przeanalizowanie dokumentów związanych z przetargiem i wyjaśnienie wątpliwości" - poinformowała wówczas PAP szefowa KAS. Podziękowała przy tym za sygnały i troskę o pieniądze publiczne. Dodała wówczas, że "zależnie od wyników ponownego sprawdzenia dokumentacji przetargowej, będą podejmowanie dalsze decyzje w tej sprawie".

Rzeczkowska tłumaczyła wówczas, że zakup 32 samochodów osobowych dla KAS realizuje Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. Samochody mają być przeznaczone dla jednostek w całym kraju - po dwa pojazdy dla każdego województwa.