Szefowa KPRP dla PAP: w planach prezydenta nowe inicjatywy ustawodawcze, a także m.in. udział w forum w Davos (wywiad)

PAP: Pani minister, jakie prezydenckie propozycje ustaw trafią do Sejmu w 2023 roku, nad czym trwają obecnie prace w kancelarii?

Szef KPRP: W Kancelarii trwają prace na wieloma projektami, ale chciałabym szczególnie zwrócić uwagę na dwa, które są szczególnie istotne ze względów społecznych. Prace nad tymi projektami toczą się od dłuższego czasu, wymagają one współpracy z resortami, wielu uzgodnień, wymagają zapewnienia finansowania i licznych zmian w obowiązujących, różnych, aktach prawnych.

Pierwszy z nich to projekt ustawy o asystencji osobistej osób niepełnosprawnych. Ma on na celu wsparcie osób pomiędzy 16. a 65. rokiem życia, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Chodzi o to, by ułatwić tym osobom funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym, by mogły one korzystać z pomocy asystentów osobistych, osób zatrudnionych w takim charakterze, dedykowanych do pomocy, odpowiednio przeszkolonych. Dziś tę funkcję pełnią najczęściej rodziny albo osoby wynajęte, opłacane przez rodziny.

PAP: Jak ta formuła miałaby funkcjonować?

Szef KPRP: To będzie taki trójstronny rodzaj umowy między świadczącym te usługi - czyli najczęściej samorządem lub organizacją pozarządową - osobą niepełnosprawną i opiekunem, który te usługi będzie świadczył. Obecnie asystencja osobista funkcjonuje wyłącznie w formie grantów, co oznacza brak ciągłości świadczenia tej usługi. A to usługa bardzo pozytywnie oceniana przez osoby niepełnosprawne korzystające z niej. Chodzi o to, by ustawą wprowadzić właśnie tę ciągłość świadczenia usługi i zapewnić osobom ze znaczną niepełnosprawnością - świadczenie asystencji finansowane ze środków publicznych. Marzeniem jest również, by w przyszłości, gdy poprawi się sytuacja finansów publicznych, można było ten projekt rozszerzyć o kolejną grupę osób niepełnosprawnych.

PAP: Ile osób obejmie projekt w obecnej formule, jaki będzie koszt jego wejścia w życie i kiedy trafi do Sejmu?

Szef KPRP: Według obecnych szacunkowych wyliczeń projekt może objąć nawet około 40 tysięcy osób. Wstępny koszt to 2 mld zł. Finalizacja projektu i jego złożenie w Sejmie to kwestia tygodni. Właściwie doszliśmy już do pełnego porozumienia w sprawie projektu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych minister Paweł Wdówik zadeklarował pełną współpracę, więc spodziewamy się, że w bardzo krótkim czasie ten projekt będzie ukończony.

PAP: A czego dotyczy drugi projekt?

Szef KPRP: Druga planowana inicjatywa prezydenta to projekt o Centrach 75 Plus, który ma wprowadzić nowy model opieki geriatrycznej w naszym kraju. Przy starzejącym się społeczeństwie i zmianie struktury wiekowej Polaków to ważna kwestia. Projekt zakłada z jednej strony centra geriatryczne w każdym powiecie - bo ta usługa byłaby realizowana na poziomie powiatu, z drugiej - umożliwienie seniorom funkcjonowania w ich miejscu zamieszkania. Nie każdy musi trafiać do zbiorowych form opieki. Taka jest też istota kierunku, w którym idzie UE - czyli deinstytucjonalizacji. Tak jak udało się ograniczyć liczbę dzieci w domach dziecka na rzecz rodzin zastępczych, tak tu ważne jest, by ci ludzie mogli być w swoim naturalnym środowisku i to jest zadanie państwa. Prace nad projektem trwają nieco dłużej, m.in. dlatego że - z jednej strony wkracza on w sferę medyczną, z drugiej - w socjalną, co oznacza konieczność rozmów z dwoma resortami. Profesor Piotr Czauderna, który przewodniczy tym pracom, deklaruje, że uzgodnienia są już bardzo zaawansowane.

PAP: A jak wyglądają prezydenckie plany na najbliższe tygodnie?

Szef KPRP: Już w pierwszym dniu tego roku - 1 stycznia - prezydent Andrzej Duda, na zaproszenie pani prezydent Słowacji, złożył kilkugodzinną wizytę z okazji Dnia Powstania Republiki Słowackiej. Na początku roku prezydent uda się także do Szwajcarii, gdzie weźmie udział w WEF - World Economic Forum - w Davos. Będzie to okazja, wzorem lat ubiegłych, na oficjalne i mniej oficjalne rozmowy z ważnymi gospodarczo partnerami.

W styczniu będziemy również obchodzić 160. rocznicę wybuchu Powstania styczniowego, w tych uroczystościach weźmie udział m.in. prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

Zaplanowany jest również udział pana prezydenta Andrzeja Dudy w V Konferencji ONZ w Katarze. Trwają także intensywne przygotowania do szczytu NATO. Zaplanowany jest również udział w Szczycie Inicjatywy Państw Trójmorza w Bukareszcie. Ponadto kontynuowana będzie dotychczasowa polityka w Afryce i Azji, która to związana jest z wymianą gospodarczą oraz odkrywaniem nowych rynków zbytu dla polskich produktów.

