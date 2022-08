Szefowa MRiPS: Dziś najważniejsze jest utrzymanie miejsc pracy

Dzisiaj najważniejsze jest utrzymanie miejsc pracy – powiedziała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, mówiąc o projekcie ustawy o szczególnym wsparciu firm znad Odry.

W czwartek odbyła się konferencja prasowa na temat projektu ustawy o szczególnym wsparciu firm, które ucierpiały w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze.

Szefowa MRiPS Marlena Maląg pytana była m.in. o to, czy rozważane jest rozwiązanie, które miałoby kompensować utratę przychodów, a nie utrzymanie miejsc pracy.

"Dzisiaj najważniejsze (...)jest utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie firm, bo przede wszystkim praca jest tą wartością bardzo szczególnie chronioną w Polsce" - powiedziała. Dlatego - jak sprecyzowała - wsparcie będzie wypłacane z Funduszu Pracy.

"Natomiast wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zapowiedział już prace nad specustawą Ministerstwa Infrastruktury, które będzie wchodziło w sferę związaną poza bezpośrednim wsparciem pracowników" - wskazała.

Maląg dodała, że z PKD, które zostały uwzględnione w projekcie ustawy o szczególnym wsparciu firm, które ucierpiały w związku z katastrofą ekologiczną nad Odrą, jest to ponad 10 tys. firm i ponad 68 tys. osób.

"Ale to mówimy, jeżeli wszystkie te firmy miałyby ten spadek. Budżet tego przedsięwzięcia to jest wtedy ponad 206 mln zł - jakby 100 proc. było wypłaconych dofinansowań" - dodała.

W czasie konferencji prasowej pytano też o to, czy limit 50 proc. spadku przychodu rok do roku albo miesiąc do miesiąca, aby otrzymać dofinansowanie, może być na tym etapie zbyt wygórowany i czy rozważane jest jego zmniejszenie.

"Kryterium spadku co najmniej o 50 proc. to było kryterium, które padło od przedsiębiorców" - odparła wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk.

