Szefowa MRiPS: zależy nam, by rodziny nie musiały martwić się o swój budżet

Zależy nam na tym, by rodziny nie musiały martwić się o swój budżet. Dzięki uchwalonej przez Sejm ustawie rachunki za energię w przyszłym roku dla wielu gospodarstw pozostaną na niezmienionym poziomie – komentuje dla PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Sejm uchwalił w czwartek ustawę przewidującą zamrożenie gospodarstwom domowym - do pewnego pułapu zużycia - cen energii elektrycznej w 2023 r. na poziomie z 2022 r.

"Naszym obowiązkiem jest ochrona Polaków przed gwałtownymi skokami cen, które w największym stopniu dotykają przecież tych najuboższych. Ustawa, którą uchwalił Sejm, zapewnia, że rachunki za energię, mimo wielu niesprzyjających okoliczności, w przyszłym roku nie tylko nie wzrosną w sposób niekontrolowany, ale wręcz dla wielu gospodarstw pozostaną na niezmienionym poziomie, jeśli nie przekroczą one rocznego zużycia ustalonego w regulacji" - wskazała minister Maląg.

Przypomniała, że "wprowadzono też pewną zachętę do oszczędzania - specjalny upust dla tych, którzy zaoszczędzą co najmniej 10 proc. energii".

"Zależy nam na tym, by rodziny nie musiały martwić się o swój budżet. O to, czy uda im się za chwilę związać koniec z końcem. Do tego nie dopuścimy. Reagujemy już teraz. Chronimy polskie rodziny. Już wcześniej wprowadziliśmy dodatki do opału, by w żadnym polskim domu nie zabrakło tej zimy ciepła" - dodała szefowa MRiPS.

Ustawa przewiduje, że w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie z tego roku do limitu zużycia: 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z kartą dużej rodziny oraz rolników. Po przekroczeniu wskazanych limitów zużycia, odbiorcy będą rozliczani za każdą kolejną zużytą ilość energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 r. Z zamrożenia cen wyłączeni będą odbiorcy, którzy wcześniej zawarli rynkowe umowy gwarantujące im stałą cenę za energię elektryczną w 2023 r.

Zamrożeniu cen energii towarzyszy zamrożenie stawek opłat dystrybucyjnych do wskazanych limitów zużycia. Ustawa przewiduje, że operator systemu dystrybucyjnego dla energii do limitu 2, 2,6 lub 3 MWh stosuje stawki z 2022 r., o ile są niższe od stawek zatwierdzonych przez regulatora na 2023 r.

Ustawa zakłada też, że jeżeli między 1 października br. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem 1 października 2021-31 grudnia 2022, w 2024 r. sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022-grudzień 2023.

Ponadto ustawa przewiduje wprowadzenie dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem. Warunkiem koniecznym do jego uzyskania ma być wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej: 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2022 r. na poziomie do 5 MWh i 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można, zgodnie z projektem, składać w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Ma być wypłacony do 31 marca 2023 r.

