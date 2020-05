Szefowa MRPiPS: w ramach pożyczek dla mikroprzedsiębiorców przyznano już 4,4 mld zł

Kwota pożyczek przyznanych dla mikroprzedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej to, zgodnie ze stanem na 25 maja, 4,4 mld zł – poinformowała w poniedziałek szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej podała na konferencji prasowej, że w czołówce realizacji pożyczek są województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie.

Minister podała, że urzędy pracy pozytywnie rozpatrzyły dotąd w całej Polsce ponad 883 tys. wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Oceniła, że większość urzędów w dużych miastach szybko i sprawnie przekazuje środki z Tarczy Antykryzysowej na konta pracowników.

Jeśli chodzi o realizację pożyczek w miastach wojewódzkich to najwięcej - jak podała szefowa MRPiPS - zrealizował Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim, najmniej Urząd Pracy m.st. Warszawy. Podała, że dobrze radzą sobie także inne miasta m.in. Łódź czy Szczecin, Wrocław czy Katowice. Oprócz Warszawy, na "niechlubnej mapie realizacji zadania", jak mówiła, jest także Poznań.

Warszawa - jak zaznaczyła - nadal znajduje się na końcu zestawienia aktywności urzędów pracy. Rozpatrzono tu - jak podała - jedynie 11 proc. wniosków.

Przekazała, że oprócz wsparcia na obsługę wniosków, resort udziela urzędowi w stolicy także wsparcia technologicznego poprzez rządowe służby informatyczne, które - jak oceniła - wielokrotnie pokazywały, że umieją sobie poradzić z obsługą dużej ilości wniosków.

Minister Maląg zapelowała do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o to "by dołożyć wszelkich starań, by przyjrzał się on realizacji zadania, logistyce". "Dalej jesteśmy w stanie pomagać. Jeżeli jest kłopot, proszę powiedzieć, jakiej potrzebuje pan prezydent jeszcze pomocy. My na pewno pomożemy urzędowi pracy w Warszawie, aby warszawscy przedsiębiorcy dostali środki jak najwcześniej" - mówiła.

Nawiązała także do sytuacji w Poznaniu, gdzie odsetek wykonanych wniosków również jest niski (14 proc.) "Zwracam się przede wszystkim do powiatowego urzędu pracy w Poznaniu, abyśmy przyspieszyli z realizacją wniosków" - powiedziała.

Minister akcentowała, że szybka realizacja wniosków z "tarczy" to pomoc, na którą czekają firmy w całej Polsce. "To realne wsparcie finansowe, które ratuje miejsca pracy" - powiedziała.