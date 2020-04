Szefowa skarbówki: już ok. 29 tys. wniosków podatników o ulgi z powodu koronawirusa

Do KAS trafiło ok. 29 tys. wniosków podatników o ulgi z powodu epidemii koronawirusa - poinformowała szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Szefowa KAS oceniła, że podczas trwającej w Polsce epidemii koronawirusa, jednym z najważniejszych zadań administracji skarbowej jest pomoc podatnikom, którzy z tego powodu znaleźli się w trudnej sytuacji. Poinformowała, że do urzędów skarbowych trafia wiele tzw. wniosków ulgowych, czyli np. o rozłożenie podatku na raty czy odroczenie terminu płatności.

"Widzimy, że w związku z epidemią COVID-19, tych wniosków jest znacznie więcej. Od początku roku w sumie otrzymaliśmy ok. 43 tys. wniosków ulgowych, w tym ok. 29 tys. od podatników powołujących się na przesłankę wystąpienia epidemii i pogorszenia sytuacji finansowej. Staramy się szybko wydawać decyzje i przyznawać ulgi dla podatników" - powiedziała Rzeczkowska.

Szefowa KAS przypomniała, że w tym roku, z powodu koronawirusa, na rozliczenie PIT jest więcej czasu - do końca maja można będzie to zrobić bez żadnych negatywnych konsekwencji.

"23 kwietnia minister finansów podpisał rozporządzenie, które pozwoli na zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 maja 2020 r., tak żeby podatnicy mogli bez problemów skorzystać z tego rozwiązania. Jeżeli podatek z zeznania PIT za 2019 r. zostanie zapłacony do 1 czerwca - 31 maja to niedziela - nie ma mowy o żadnych odsetkach" - zapewniła.

Wytłumaczyła, że zaniechaniem poboru odsetek za okres od 1 maja do 1 czerwca br. są objęte wszystkie zeznania PIT.

"Jeżeli podatnik jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej, to jego rozliczenie PIT zostało przygotowane przez Krajową Administracje Skarbową w ramach usługi Twój e-PIT. Cieszy się ona dużą popularnością. Poprzez nią złożono już ponad 4 mln zeznań. W przypadku braku aktywności podatnika, jego zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia. Jeżeli jest konieczność dopłaty podatku, to można jej dokonać do 1 czerwca bez konsekwencji powstania odsetek" - wyjaśniła i dodała, że dotyczy to także osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, których zeznanie podatkowe nie jest przygotowane w ramach usługi Twój e-PIT.

"Podatek wynikający z rozliczenia PIT należy wpłacić na indywidualny rachunek podatkowy tzw. mikrorachunek podatkowy, który można sprawdzić na stronie podatki.gov.pl. Wystarczy podać właściwy identyfikator podatkowy czyli PESEL lub NIP. Mamy już ponad 6,5 mln mikrorachunków wygenerowanych przez podatników" - powiedziała.

Szefowa skarbówki przypomniała też, że w tym roku wsparcie organizacji pożytku publicznego (OPP) kwotą 1 proc. podatku będzie możliwe również w przypadku złożenia zeznania PIT lub oświadczenia PIT-OP po 30 kwietnia. Zenanie PIT z wnioskiem o przekazanie 1 proc. dla OPP należy jednak złożyć nie później niż 1 czerwca 2020 r., a korektę tego zeznania do 30 czerwca.

"Wydłużenie tego terminu ma na celu wsparcie organizacji pożytku publicznego, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z epidemią" - wytłumaczyła.

Zaznaczyła, że KAS bardzo zależy także na sprawnym dokonywaniu zwrotów podatku VAT.

"Tam, gdzie weryfikacja zwrotu nie budzi wątpliwości, co do prawidłowości wnioskowania o taki zwrot, jest on dokonywany bardzo szybko. Oczywiście my jako Krajowa Administracja Skarbowa czuwamy nad bezpieczeństwem działalności gospodarczej i bezpieczeństwem budżetu. Dlatego sytuacje, w których pojawia się wątpliwość co do ewentualnych nadużyć, są też dokładnie sprawdzane" - zaznaczyła i dodała, że średni czas zwrotu podatku VAT wynosi w tej chwili ok. 24 dni.

Wyjaśniła, że administracja skarbowa przyspiesza też działania dotyczące uwalniania środków firm z rachunków podzielonej płatności tzw. split payment. Jak poinformowała, taka operacja zajmuje obecnie ok. 10 dni.

Podzielona płatność jest stosowana tylko w relacjach między przedsiębiorcami i tylko w przypadku faktur wystawionych z VAT, kiedy łączna wartość brutto przekracza 15 tys. zł. Faktury opiewające na kwoty poniżej 15 tys. zł podlegają rozliczaniu na ogólnych zasadach - w takich transakcjach nabywca może jednak dobrowolnie stosować mechanizm podzielonej płatności.

Wiceminister finansów przypomniała, że od połowy marca, z powodu koronawirusa dostępność do budynków urzędów skarbowych została ograniczona.

"W tej sytuacji przede wszystkim postawiliśmy na zdalny i wirtualny kontakt podatników z urzędem skarbowym. Zachęcamy naszych klientów do składania zeznań, deklaracji i wniosków z wykorzystaniem kanałów elektronicznych" - zaapelowała.

Podkreśliła, że na portalu www.podatki.gov.pl dzięki m. in. usługom Twój e-PIT i e-Deklaracje, można znaleźć wszystkie informacje ws. deklaracji podatkowych i rozliczyć PIT.

Dodała, że inne dokumenty takie jak np. wnioski o wydanie zaświadczeń, można złożyć elektronicznie za pośrednictwem witryny ePUAP (Platforma Usług Administracji Publicznej - PAP), oraz serwisu www.biznes.gov.pl, a zawsze można zadzwonić do Krajowej Informacji Skarbowej, albo swojego urzędu skarbowego.

"Ten kontakt w dobie koronawirusa jest bardzo popularny. Oczywiście, jest też możliwość wrzucenia dokumentu papierowego do urny wystawionej przed urzędem skarbowym, ale dokumentów papierowych otrzymujemy w tej chwili znacznie mniej" - powiedziała szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.