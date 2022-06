Szefowa UN-Habitat: kryzysy stają się coraz bardziej miejskie; słuchajmy burmistrzów i samorządów

Kryzysy stają się coraz bardziej miejskie, bo świat coraz bardziej się urbanizuje – mówiła na Światowym Forum Miejskim w Katowicach dyrektor wykonawcza UN-Habitat Maimunah Mohd Sharif. Słuchajmy burmistrzów i samorządów, dajmy im miejsce przy stole i środki – zaapelowała.

Maimunah Mohd Sharif jest dyrektor wykonawczą Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (ang. United Nations Human Settlements Programme), znanego pod nazwą UN-Habitat. Agenda ta jest głównym organizatorem odbywających się co dwa lata Światowych Forów Miejskich (World Urban Forum). 11. edycja tego wydarzenia trwa w dniach 26-30 czerwca w Katowicach

Podczas kwietniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku państwa członkowskie wezwały do podjęcia działań służących rozwiązywaniu problemów miast w pięciu kluczowych obszarach. To m.in. mieszkalnictwo, usługi i planowanie przestrzenne, klimat i zrównoważenie środowiskowe, dobrobyt mieszkańców, transformacja gospodarcza i finansowa, decentralizacja i sposób zarządzania oraz odbudowa miast po konfliktach i klęskach żywiołowych.

Do tej ostatniej kwestii Maimunah Mohd Sharif nawiązała podczas WUF11, w trakcie "Nadzwyczajnego dialogu nt. odbudowy i odpowiedzi na kryzysy w miastach". Jak podkreśliła, świat w ostatnich kilku latach znalazł się w trudnej sytuacji i wydaje się, że w przyszłości kryzysy będą coraz powszechniejsze.

"Te kryzysy stają się coraz bardziej miejskie, ponieważ nasz świat coraz bardziej się urbanizuje, a ludzie uciekający przed katastrofami i konfliktami szukają schronienia w naszych miastach. Miasta pozostają miejscami nadziei na przetrwanie, na godność, na lepszą miejską przyszłość dla wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie czy status ekonomiczny" - diagnozowała.

"W sytuacji wojny w Ukrainie, a także konfliktów w innych krajach i miejscach na świecie, gdy miasta w Polsce goszczą nawet 3 mln uchodźców - stało się jasne, że nie możemy po prostu zebrać się i rozmawiać o lepszej przyszłości miast bez dodatkowego skupienia się na kryzysach miejskich" - wyjaśniła dyrektor wykonawcza UN-Habitat.

"Skutki Covid-19, wojna w Ukrainie, niedawne powodzie w Durbanie, dane dotyczące rosnących nierówności i globalnego kryzysu mieszkaniowego, rosnąca kontrola gangów w Port-au-Prince, które nie podniosło się w pełni po trzęsieniu ziemi w 2010 r. - pokazują nam, że kryzys miejski ma wiele obliczy, a wszystko to łączy się w naszych miastach, jakie je znamy dzisiaj" - zaznaczyła.

Wskazała, że nauka mówi, jak może wyglądać przyszłość kryzysu miejskiego w najbliższych dziesięcioleciach, jeżeli ludzie nie zmienią zasadniczo stylu życia i sposobu pracy. "Nasza przyszłość jest zagrożona, stawką jest przyszłość" - zaakcentowała.

Zobrazowała też, że starsze pokolenie ma tendencje do trzymania się teraźniejszości, podczas gdy następne pokolenie może nie otrzymać podobnych szans. "W wieku ponad 60 lat cieszę się z mojego dzieciństwa, z moich szkolnych lat; skakałam do rzeki na farmie, ale nie wiem, czy moje wnuki będą w stanie to zrobić" - zaznaczyła.

"Cieszę się, że nasza młodzież głośno i wyraźnie wyraża swoje zdanie. Dajmy młodzieży nie tylko głos, ale także miejsce przy stole decyzyjnym" - zaapelowała Maimunah Mohd Sharif.

Wyraziła dumę z doświadczenia bycia burmistrzem. "Reakcjami na Covid-19, działaniami na rzecz klimatu oraz działaniem na rzecz przyjmowania osób wysiedlonych burmistrzami pokazali, że są nie tylko osobami, które w pierwszej kolejności reagują na zagrożenia, ale są też wizjonerami, którzy są w stanie nadać swoim społecznościom zupełnie nowy kierunek: zapewniając mieszkania bezdomnym, przywracając mieszkańcom przestrzeń publiczną wypełnioną samochodami" - oceniła.

"Nie tylko słuchajmy burmistrzów i samorządów lokalnych, ale dajmy im miejsce przy stole decyzyjnym i dajmy im środki do działania" - wezwała szefowa UN-Habitat precyzując, że rządy krajowe są w stanie wykorzystać ten ogromny potencjał i możliwości.

"Kryzysy są momentami straty i desperacji. Pozwalają nam także otwierać drzwi, których nigdy wcześniej nie próbowaliśmy otwierać, zebrać polityczną wolę, by działać inaczej. Każdy kryzys jest okazją do nauki. Nie możemy być już zaskakiwani, musimy być przygotowani. Przekujmy te lekcje w działania, które uczynią nas bardziej odpornymi i zrównoważonymi oraz pozwolą nam przyspieszyć drogę ku bardziej ekologicznej i zdrowszej przyszłości miast" - apelowała Maimunah Mohd Sharif.

Przestrzegła przy tym przed rosnącym ryzykiem wynikającym z egoizmów. "Aby stawić czoła przyszłym kryzysom miejskim, potrzeba nam odnowionej solidarności między sąsiadami starymi i nowymi, między miastami, między terytoriami i krajami" - zdiagnozowała.

"Nasz świat, nasze miasta muszą być przede wszystkim sprawiedliwe. Nie zostawiajmy nikogo za sobą. Potrzebujemy, aby nasze miasta miały dane na wyciągnięcie ręki, aby naprawdę rozumiały w obliczu kryzysów, aby kształtować lepszą przyszłość miejską z jasnymi celami, z jasną misją odpowiadającą skali i pilności tego, co nas czeka. Połączmy naukę, politykę i działania oraz maksymalizujmy wykorzystanie innowacji, aby przezwyciężyć braki w możliwościach i danych" - zaakcentowała dyrektor wykonawcza UN-Habitat.

