Szewczak: jak najszybsza fuzja PKN Orlen z Grupą Lotos i przejęcie PGNiG to polska racja stanu

W obliczu wojny na Ukrainie, a także konieczności dywersyfikacji dostaw surowców, jak najszybsza finalizacja fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos i przejęcie PGNiG to polska racja stanu - powiedział w czwartek członek zarządu PKN ORLEN ds. finansowych Jan Szewczak.

"W obliczu wojny na wschodzie dzisiaj polską racją stanu jest taka fuzja, takie połączenie, takie przejęcia Lotosu, PGNiG, bo tylko taki duży, silny partner może się liczyć w tej zupełnie, można powiedzieć, dramatycznej sytuacji, jeśli chodzi o ceny surowców, odcinanie się od surowców, węglowodorów ze wschodu" - oświadczył Szewczak podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Podkreślił, że dlatego właśnie tak ważne jest, jak najszybsze przejęcie Grupy Lotos i PGNiG. "I oba te procesy chcielibyśmy domknąć do końca tego roku. One są fundamentalne i dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również dla tego, żebyśmy mogli tak, jak dotychczas to robimy, utrzymać te jedne z najniższych cen paliw w Europie" - dodał członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych.

"To jest gwarancja tego, że silny może po prostu negocjować zdecydowanie lepsze ceny, nie być rozgrywanym na tym rynku europejskim, który przechodzi ogromne zawirowania" - zaznaczył Szewczak, odnosząc się do projektów akwizycyjnych PKN Orlen.

Zwrócił też uwagę, że zarząd PKN Orlen od czterech lat przywiązuje szczególną wagę do realnej dywersyfikacji w zaopatrzeniu w surowce.

"Udział rosyjskiej ropy w przerobie obecnie wynosi ok. 30 proc., a mamy rafinerie, które już w ogóle nie korzystają z tej ropy. Realizujemy wyłącznie zakupy kontraktowe i nie kupujemy rosyjskiej ropy na rynku spotowym, czyli widać, ze dobrze się przygotowywaliśmy do tej dywersyfikacji, nie jesteśmy zaskoczeni sytuacją" - powiedział członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych.

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Orlen wypracowała zysk w wysokości 2,8 mld zł; to o 1 mld zł więcej rok do roku. EBITDA LIFO Grupy Orlen wyniosła w tym czasie 2,79 mld zł, o 0,4 mld zł więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej - podał w czwartek koncern.

