Szłapka: Proszę premiera by przyjrzał się procedurom Narodowego Instytutu Wolności

Lider Nowoczesnej Adam Szłapka wystąpił z apelem do premiera o sprawdzenie procedur i wstrzymanie podpisywania umów Narodowego Instytutu Wolności (NIW) na wsparcie organizacji pozarządowych. Zdaniem Szłapki "czarno na białym widać przekręt".

Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Poznaniu przewodniczący Nowoczesnej, poseł KO Adam Szłapka poinformował, że wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego z pismem, w którym prosi go o przyjrzenie się "jak wygląda procedura przyznawania dotacji z Narodowego Instytutu Wolności".

Szłapka podkreślił, że NIW zgodnie ze statutem został powołany do wspierania organizacji pozarządowych. "Natomiast obserwując działanie (NIW) nie ma żadnych wątpliwości, że to jest instytucja powołana po to, żeby przekazać pieniądze publiczne organizacjom ściśle ze sobą powiązanym" - powiedział.

Wskazał na rozstrzygnięcie konkursu NIW w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich z 30 kwietnia. Szłapka mówił, że blisko jedna czwarta z 42 podmiotów biorących udział w konkursie została powołana lub zarejestrowana kilka miesięcy przed ogłoszeniem konkursu. "Jedna z tych organizacji została zrejestrowana po ogłoszeniu naboru i mimo to dostała też dotację z NIW" - dodał. Według Szłapki "praktycznie wszystkie te organizacje mają związki z PiS-em", bo we władzach niektórych z nich zasiadają politycy partii rządzącej.

"Apeluję i wnoszę do pana premiera Mateusza Morawieckiego o wstrzymanie podpisywania tych umów do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości przez premiera i przez NIK" - powiedział poseł.

Według niego, wśród sześciu stowarzyszeń, które otrzymają z NIW 500 tys. zł tzw. żelaznego kapitału, czyli dofinansowania na działalność statutową, które można wydać np. na pensje pracowników czy sprzęt biurowy, jest fundacja Polska Wielki Projekt, w której radzie zasiada wicepremier Piotr Gliński. "Przypominam, że to Piotr Gliński jest założycielem Narodowego Instytutu Wolności i Piotr Gliński przekazał sobie pół miliona złotych" - powiedział Szłapka.

Lider Nowoczesnej zwrócił też uwagę, że NIW przekazał 690 tys. zł Stowarzyszeniu RKW Ruch Kontroli Wyborów Ruch Kontroli Władzy. "W mediach społecznościowych promuje teorie spiskowe zniechęcające Polaków do szczepień. Gratulujemy Piotrowi Glińskiemu i jakby uwadze polecamy to ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu, z kim pracuje i komu ten rząd przekazuje pieniądze" - mówił polityk.

Jak dodał wsparcie NIW otrzymały także trzy fundacje, którymi kieruje wiceprezes zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris Tymoteusz Zych. "Pan Tymoteusz Zych zasiada we władzach Narodowego Instytutu Wolności (jest członkiem rady NIW - PAP)" - zaznaczył poseł.

"Czarno na białym widać przekręt - wspieranie swoich, przepompowywanie pieniędzy publicznych do swoich organizacji, ludzi powiązanych ze sobą" - ocenił polityk.

Dodał, że złożył w tej sprawie prośbę o kontrolę NIK oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej ws. dokładnego przebiegu procedur konkursowych NIW. "Dostaliśmy odpowiedź, że taką informację dostaniemy po podpisaniu umów" - powiedział Szłapka.

Odnosząc się w poniedziałek w Poznaniu do postawionych przez posła Szłapkę zarzutów dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk podkreślił, że Instytut był do tej pory trzy razy kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli.

"Za każdym razem NIK stwierdził, że zadania realizowane są przez NIW prawidłowo" - zaznaczył.

Dodał, że Stowarzyszeniu RKW przyznano dotację na działania inne niż kampania antyszczepionkowa. "Jeżeli dotacja z NIW-u będzie przeznaczona na kampanię antyszczepionkową to niestety organizacja będzie musiała te środki zwrócić" - podkreślił.

Kaczmarczyk zapewnił, że procedura przyznawania dotacji jest przejrzysta. "Jest oparta o pięć kryteriów oceny merytorycznej takich samych jakie funkcjonują w programach unijnych, czyli kryterium celowości, jakości propozycji, potencjału wnioskodawców oddziaływania na społeczności lokalne i kryterium poprawności budżetowej. Każdy wniosek jest oceniany przez dwóch niezależnych ekspertów, którzy o sobie nic nie wiedzą" - opisał.

Dodał, że przy zbyt dużej różnicy punktowej pomiędzy ocenianymi wnioskami powoływany jest trzeci ekspert, a lista rankingowa podań jest plasowana na podstawie średniej arytmetycznej ocen. "Tutaj nie ma miejsca na żadną uznaniowość" - zaznaczył.

"Jeśli dzisiaj niektóre środowiska boli, że dostają środki publiczne organizacje pozarządowe, które wcześniej ich nie dostawały, to też jest pewien znak czasu, że w orbitę dofinansowania ze środków publicznych (…) dostały się takie organizacje, które wcześniej były na marginesie, wcześniej były pomijane" - ocenił.

Kaczmarczyk dodał, że wicepremier Piotr Gliński nie uczestniczy na żadnym etapie procesu przyznawania dotacji. "Nie widzę, żadnej zbieżności. To, że Polska Wielki Projekt może korzystać z ekspertyzy, z wiedzy takich ludzi jak prof. Gliński, prof. Krasnodębski, prof. Legutko, to tylko doskonale świadczy o tej organizacji" - powiedział.

"Pamiętajmy, także, że fundacja Polska Wielki Projekt przed rokiem 2016 nie otrzymywała żadnych środków publicznych na swoją działalność, a jest twórcą jednej z najbardziej opiniotwórczych imprez w skali kraju - Kongresu Polska Wielki Projekt" - powiedział dyrektor NIW.

Kaczmarczyk wskazał także, że Tymoteusz Zych nie jest ekspertem oceniającym wnioski kierowane do NIW. "Nie uczestniczy na żadnym etapie w procesie przyznawania dotacji" - powiedział. Dodał, że rada NIW opiniuje plany działalności i plany finansowe Instytutu, a także sprawozdania z tej działalności oraz zatwierdza regulaminy konkursów.

"Staramy się być otwarci i przejrzyści. To jest nasze zadanie. Oczywiście pan premier może bardzo wiele, natomiast ja w działaniu NIW nie znajduję żadnych podstaw do tego, by cokolwiek zmieniać" - podsumował dyrektor Instytutu.

