Szłapka: rząd to grupa skrajnych homofobów albo bezwzględnych cyników

Rząd to jest grupa skrajnych homofobów albo bezwzględnych cyników - mówił w piątek w Poznaniu lider Nowoczesnej, poseł KO Adam Szłapka. Zaapelował do szefa KPRM Michała Dworczyka, by ten określił, czy opublikowane ostatnio maile z okresu kampanii prezydenckiej są autentyczne.

W czasie konferencji prasowej, nawiązując do planowanego na sobotę Marszu Równości w Poznaniu Szłapka ocenił, że polskie społeczeństwo jest "generalnie otwarte i tolerancyjne".

"Ale rząd i rządzący to jest grupa skrajnych homofobów albo bezwzględnych cyników, którzy są w stanie wykorzystać każdą sprawę, każdą mniejszość, do tego, żeby zbijać kapitał polityczny" - powiedział.

Wskazał m.in. na ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. "Ma się zajmować oświatą, a mówi o +dziwolągach+. Można przypomnieć słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który odczłowiecza mniejszości w Polsce, mówiąc, że to nie są ludzie, to jest po prostu ideologia" - mówił Szłapka.

Przywołał również sprawę kolejnych maili publikowanych na kanale Telegram, które mają pochodzić ze skrzynki szefa KPRM Michała Dworczyka. W czwartek portal onet.pl podał, że w rzekomej wymianie wiadomości z czerwca ub. roku prowadzonej między Dworczykiem a innymi urzędnikami pojawił się temat wpływu spraw dotyczących społeczności LGBT na wynik wyborów prezydenckich. "Też uważam, że to ostatni moment, aby wypełniając treścią Kartę Rodziny rozładować zagrożenia wywołane eskalacją LGBT" - miał napisać minister.

"Apeluję do ministra Dworczyka, żeby jednoznacznie powiedział, czy to jest prawdziwy mail, czy nie. I żeby w końcu odniósł się do tego, bo ta afera będzie tylko pogłębiała kryzys" - powiedział Szłapka.

Pytany o wnioski o odwołanie z funkcji Przemysława Czarnka Szłapka ocenił, że ten polityk "przede wszystkim nigdy nie powinien zostać ministrem". "To jest człowiek, który nie rozumie czym jest oświata, czym jest edukacja, czym jest też etyka chrześcijańska. Myślę, że trzeba go wysłać z powrotem na uniwersytet, który skończył (KUL - przyp. PAP). Czas, żeby zrozumiał - miłość to miłość" - powiedział.

Lider Nowoczesnej określił ministra edukacji mianem "ideologa" i "ajatollaha" rządu. "To jest człowiek, który kompletnie nie pasuje do współczesnego świata, do tego jak należy kształcić i kształtować postawy młodych ludzi" - uważa polityk.

Szłapka ocenił także, że w Polsce problemy społeczności LGBT+ "są bardzo poważne ze względu na to jak działa rząd". Zaznaczył, że według badania Kampanii Przeciw Homofobii 75 proc. z 2 mln osób LGBT w naszym kraju doświadczyło przemocy fizycznej lub słownej.

"Ponad 50 proc. nastolatków ze społeczności LGBT+ ma bardzo silne objawy depresyjne. Bardzo wielu z nich ma myśli samobójcze, a część niestety popełnia samobójstwa właśnie ze względu na dyskryminację" - podkreślił.

Zaznaczył, że jego ugrupowanie solidaryzuje się ze wszystkimi mniejszościami, w tym seksualnymi. Przypomniał, że w 2018 r. jego partia złożyła projekt ustawy o związkach partnerskich, oraz projekt zmiany Kodeksu karnego uwzględniający kary za dyskryminację ze względu na orientację seksualną. "Jesteśmy oczywiście też za wprowadzeniem ustawy o uzgodnieniu płci, która była przygotowana w 2015 r. i nie została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę" - dodał Szłapka.

