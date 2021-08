Szok w przychodach lig piłkarskich - z powodu pandemii

Przychody europejskich lig piłkarskich budzą równie duże emocje, jak widowiska sportowe. W sezonie 2019/2020 wpływy te w Europie skurczyły się o 3,7 mld euro w porównaniu z wcześniejszym sezonem. W sezonie 2019/2020 wyniosły 25,2 mld euro, czyli o 13 proc. mniej niż rok wcześniej. Na skutek pandemii rynek europejskiej piłki nożnej traci na wartości (po raz pierwszy od dekady).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Covidowy szok i niepewna przyszłość

- Spadek przychodów europejskich lig piłkarskich z powodu pandemii nie spowoduje rewolucji w gospodarce, może natomiast w perspektywie tego i przyszłego roku powstrzymać wielkie inwestycje czy planowane rozbudowy stadionów, a także zakup bardzo drogich piłkarzy. Zaburzenie rachunku ekonomicznego w piłce nożnej nie jest aż tak istotne dla klubów, których działalność finansowana jest przez bardzo bogatych sponsorów - np. z Rosji czy Bliskiego Wschodu, dla których ten rachunek ekonomiczny ma drugorzędne znaczenie - uważa ekonomista Marek Zuber.Czytaj: Content marketing ma rosnąć o 16 proc. rocznie. Pandemia wręcz pomogła Mimo spadku przychodów Premier League, angielska liga pozostaje o 60 proc. większa niż jej najbliższa dziś konkurencja, Bundesliga, choć różnica ta zmniejszyła się z 73 proc. w sezonie 2018/2019.Ze względu na stosunkowo stały charakter kosztów klubów Premier League, zyski operacyjne zostały niemal całkowicie zniwelowane. Średni stosunek płac do przychodów klubów Premier League również wzrósł do rekordowego poziomu 73 proc. Wzrost skumulowanych strat przed opodatkowaniem był wyraźny i wyniósł 966 mln funtów, co stanowi o ponad 800 mln funtów więcej w porównaniu z okresem 2018/2019.- Widzimy wyraźnie stosunkowo stały charakter bazy kosztowej elitarnych klubów, a w szczególności kosztów płac. Ze względu na wieloletnią strukturę kontraktów z zawodnikami, właścicielom klubów bardzo trudno było zrównoważyć szok w przychodach spowodowany pandemią, poprzez obniżenie kosztów wynagrodzeń. Należy obserwować, jak bilans płac i przychodów rozwija się w sezonie 2020/2021 i późniejszych latach oraz czy dotychczas pozornie nieubłagany wzrost płac spowalnia, zatrzymuje się lub odwraca - wyjaśnia Dan Jones.Wpływ pandemii na przychody z dnia meczowego w roku budżetowym 2019/2020 jest wyraźny, ale oddziaływanie na dwa pozostałe największe źródła przychodów lig „wielkiej piątki” - z tytułu praw telewizyjnych (51 proc. przychodów) i komercyjnych (36 proc.) - również pozostaje bardzo niepewne.- Odkąd COVID-19 zmienił krajobraz europejskiej piłki nożnej na najwyższym poziomie, zaobserwowaliśmy zmiany na rynku praw do transmisji rozgrywek największych europejskich lig. Premier League zdecydowała się odnowić swoje umowy z dotychczasowymi partnerami krajowymi, według doniesień, po tej samej wartości, co może okazać się trafną decyzją, podczas gdy Serie A zgodziła się ponoć na 5-procentową obniżkę wartości nowej umowy. Inne ligi, w tym Ligue 1, doświadczyły większych turbulencji. W nadchodzących sezonach dowiemy się, czy te spadki wartości kontraktów są trendem, który się utrzyma, czy tylko chwilowym zakłóceniem - zwraca uwagę Sam Boor, starszy menedżer w Sports Business Group w Deloitte.Eksperci Deloitte oceniają, że europejska piłka – mimo wszystko – może wyjść z obecnych turbulencji obronną ręką.- Pomimo niepewności, które pojawiły się w ubiegłym roku, piłka nożna wykazała się dużą odpornością - zaznacza Dan Jones.Według niego, sezon 2021/2022 może być krokiem w kierunku normalności, co zaowocuje silnym ożywieniem pod względem przychodów w nadchodzących sezonach.- Jeśli nie pojawią się inne negatywne czynniki, straty zostaną szybko odrobione. Docierają natomiast do nas sygnały, że maleje zainteresowanie młodych ludzi piłką nożną. Jeśli rzeczywiście tak jest, oznacza to, że w przyszłości może być mniej kibiców. A pamiętajmy, że w ostatnich latach nastąpił nieprawdopodobny rozwój, jeśli chodzi o biznesowe podejście do tego sportu. Ma to swój wyraz w zarobkach - komentuje Marek Zuber.I dodaje, że nawet jeśli pominąć kluczowych piłkarzy, którzy zarabiają kilka razy więcej w porównaniu z największymi gwiazdami sprzed kilkunastu lat, to widać przyrost przeciętnego wynagrodzenia w europejskiej piłce nożnej, które w bogatszych ligach jest nieporównanie większe niż wtedy (uwzględniając też zmianę wartości pieniądza).Czytaj: Europejski moto rynek nie może podnieść się po pandemii