Szokujące prognozy na 2023 rok. Prezydent złoży dymisję

Saxo Bank opublikował dziś 10 szokujących prognoz na 2023 rok. To seria mało prawdopodobnych zdarzeń, jeśli do których by doszło, wywołałyby szok na rynkach finansowych i na scenie politycznej.

Saxo Bank przewiduje, że na razie nie poradzimy sobie z inflacją, ze względu na wojnę na Ukrainie, która sprawia, że wszystkie duże gospodarki dążą do wzmocnienia swojego bezpieczeństwa.

Należy spodziewać się również braku stabilności w łańcuchach dostaw oraz na rynkach energetycznym i finansowym.

Najbardziej szokujące prognozy zakładają powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, wyjście Chin i Indii z Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy zakaz współpracy z rajami podatkowymi.

Miliarderzy przyspieszą transformację energetyczną, a Emmanuel Macron będzie musiał podać się do dymisji

Saxo Bank przewiduje, że w 2023 roku koalicja miliarderów działających w branży tech, zmotywowana brakiem odpowiednich działań w dziedzinie dekarbonizacji, stworzy wart biliony dolarów Projekt Manhattan dla sektora energetycznego, który pozwoliłby na przyspieszenie transformacji energetycznej. Miliarderzy mieliby wspólnie utworzyć fundusz wart ponad bilion dolarów.

Pieniądze z funduszu miałyby pójść na wykorzystanie potencjału istniejących i nowych technologii, a także skupić się na integracji, czyli na tym, jak połączyć nowe źródła wytwarzania energii z infrastrukturą do przesyłu i magazynowania energii zapewniającą energię dla podstawowych obciążeń systemów energetycznych, co stanowi piętę achillesową obecnych alternatywnych rozwiązań w energetyce.

Wszystkie spółki partnerskie współpracujące z funduszem mogłyby dzięki niemu znacznie zyskać na wartości.

Saxo Bank przewiduje, że w przyszłym roku w wyniku utraty większości w parlamencie do dymisji poda się prezydent Francji Emmanuel Macron, a władzę przejmie skrajnie prawicowa populistka Marine Le Pen, co mocno zachwieje Unią Europejską i jej instytucjami.

Rekordowe ceny złota i stworzenie europejskiej armii wobec słabości USA

W 2023 roku złoto może osiągnąć rekordową cenę dochodzącą nawet do 3000 dolarów za uncję, czego przyczyną będzie utrzymująca się wysoka inflacja oraz impas na amerykańskim rynku obligacji skarbowych. Ponadto Chiny będą luzować politykę zero covid, co doprowadzi do wzrostu popytu na metale, a co za tym idzie wzrostu ich cen.

Saxo Bank przewiduje, że w wyniku wojny na Ukrainie i rosnącej niepewności politycznej w Stanach Zjednoczonych, gdzie umocnią się prawicowi populiści z Partii Republikańskiej, a Donald Trump ogłosi ponowny start w wyborach prezydenckich, Unia Europejska zdecyduje się stworzyć wspólną armię. Krok ten ma wzmocnić bezpieczeństwo UE, ale będzie kosztować 10 bln euro i mocno pogłębi europejski dług publiczny.

Zakaz produkcji mięsa i powrót Wielkiej Brytanii na łono Unii Europejskiej

Kolejna prognoza mówi, że w 2030 roku pierwszy kraj zakaże całkowicie produkcji mięsa. Będzie to wynikać z polityki klimatycznej, która zakłada, że aby zdekarbonizować się do 2050 roku, spożycie mięsa na osobę rocznie nie może przekraczać 24 kg. Tymczasem średnia w krajach OECD to 70 kg. Saxo spodziewa się także szybujących cen na produkty mięsne.

Bank przewiduje również, że w 2023 roku dojdzie do kryzysu politycznego w Wielkiej Brytanii, wywołanego topniejącym poparciem dla torysów wobec kryzysu gospodarczego i rosnącego bezrobocia. Premier Rishi Sunak będzie musiał podać się do dymisji i rozpisać nowe wybory. Do władzy dojdą labourzyści, którzy rozpiszą referendum w sprawie odwrócenia brexitu, w którym zwyciężą zwolennicy powrotu do Unii Europejskiej.

Kontrola cen, wyjście Indii i Chin z MFW oraz wprowadzenie sztywnego kursu dolara przez Japonię

W przyszłym roku możemy także spodziewać się wprowadzenia szeroko zakrojonej kontroli cen, aby ograniczyć inflację. Inflacji nie da się natomiast powstrzymać, dopóty nie zażegna się kryzysu energetycznego i odwracania się trendów globalizacyjnych w wyniku wojny.

W obliczu dalszego wykorzystywania dolara jako broni przez amerykański rząd, kraje niebędące sojusznikami Stanów Zjednoczonych odejdą od tej waluty jak i z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Utworzą Międzynarodową Unię Clearingową i nowe aktywo rezerwowe - bankor - wykorzystując oryginalny pomysł Johna Maynarda Keynesa z czasów sprzed Bretton Woods, aby utrzeć nosa Amerykanom nadużywających swojej władzy nad międzynarodowym systemem walutowym.

Wskutek tego banki centralne krajów niebędących sojusznikami Waszyngtonu znacznie zmniejszą swoje rezerwy dolarowe, rentowność amerykańskich obligacji skarbowych gwałtownie wzrośnie, a dolar straci na wartości 25 procent w stosunku do koszyka walut rozliczanych przy użyciu nowego aktywa.

Ponadto Japonia może zdecydować się na wprowadzenie sztywnego kursu dolara do jena na poziomie 200, aby uporządkować japoński system finansowy. Będzie to wynikać z rosnącej inflacji i rosnącego kursu dolara. Będzie to jednak rozwiązanie tymczasowe.

W konsekwencji realny PKB Japonii zmaleje o 8 procent z powodu zmniejszonej siły nabywczej, nawet jeżeli nominalny PKB wzrośnie o 5 procent w efekcie wzrostu kosztów utrzymania, jednak reset ten przywróci Japonię na stabilną ścieżkę i ustanowi atrakcyjny model reagowania w przypadku podobnego kryzysu, który nieuchronnie uderzy w Europę, a ostatecznie nawet w Stany Zjednoczone.

Koniec uciekania z podatkami do rajów podatkowych

Ostatnia prognoza Saxo zakłada, że w 2023 r. OECD wprowadzi pełny zakaz dotyczący największych rajów podatkowych na świecie. W Stanach Zjednoczonych zyski funduszy private equity (ang. carried interest) opodatkowane jako zyski kapitałowe również zostaną przesunięte do zwykłych dochodów. Unijny zakaz dotyczący rajów podatkowych i amerykańska zmiana zasad opodatkowania carried interest wstrząsną całą branżą private equity i venture capital, zamykając znaczną część ekosystemu i powodując, że wyceny notowanych na giełdzie spółek private equity zostaną obniżone o 50 procent.

Decyzja będzie podyktowana pogłębiającym się przechodzeniem do gospodarki wojennej, dlatego z perspektywy bezpieczeństwa narodowego coraz bardziej gospodarki będą się zwracać do wewnątrz, w kierunku polityki przemysłowej i ochrony krajowych gałęzi przemysłu.

