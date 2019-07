Szokujące zeznania szefa związku celników ws. wyłudzeń VAT

Od 2009 roku celnicy alarmowali najważniejsze osoby w państwie o nieprawidłowościach, ale nikt nie reagował, a my byliśmy szykanowani – mówił przed komisją śledczą ds. wyłudzeń VAT przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy.pl Sławomir Siwy.

Szef jednego z działających wśród celników związków zeznając przed komisją śledczą w sprawie wyłudzeń VAT stwierdził, że w przestępczą działalność byli zaangażowanie wysocy urzędnicy administracji państwowej.

Drugi zarzut dotyczy mojego udziału w protestach celników w 2012. Zwolnienie ze służby doszło do skutku. Po dwóch latach po wyroku Wojewódzkiego sądu Administracyjnego przywrócono mnie do służby – relacjonował.



To nie pierwsze zeznania Sławomira Siwego przed komisją. Wcześniej mówił on, że resort finansów blokował działania podejmowane przeciwko oszustom paliwowym. Podczas jednego z kolejnych posiedzeń był o to pytany były szef służby celnej wiceminister finansów Jacek Kapica. - Sławomir Siwy jest osobą niewiarygodną. Gdyby (te oskarżenia – przyp red.) się potwierdziły, to sprawę sprawdziłby NIK. Kontrole były. Nie było zakazu lub ograniczenia – mówił wówczas Kapica.

zobacz też: Komisja ds. VAT: będzie zawiadomienie do prokuratury na byłego ministra finansów - Alarmowaliśmy, że są to osoby, które na zlecenie zorganizowanej przestępczości mają wpływ na kształtowanie przepisów, dzięki którym przestępczy proceder staje się zgodny z prawem lub uniemożliwiają skuteczne działanie służb kontrolnych. Dotyczyło to wielu obszarów: hazard, paliwo, wszystkie wyroby akcyzowe – mówił Sławomir Siwy, dodając że celnicy zgłaszali swoje zastrzeżenia do szefa resortu finansów, premiera, marszałków sejmu i senatu, ale napotykali mur.zobacz też: Grzegorz Schetyna: wszystkie decyzje podejmowała Rada Ministrów z Donaldem Tuskiem - Nie udało się nikogo zainteresować. Dochodzi do patologii, które nie byłyby możliwe gdyby nie czynny udział wysoko postawionych urzędników ministerstwa finansów i służbie celnej - stwierdził.Według jego słów najbardziej aktywni przy tym alarmowaniu celnicy – w tym on sam – byli szykanowani. - W 2013 w postawiono mi zarzut za to, że alarmowaliśmy, iż minister finansów wprowadza „ułatwienia dla przemytu”. To był jeden z zarzutów, po którym wyrzucono mnie ze służby.