Szołucha: skala rządowego planu antykryzysowego wymuszona potrzebami

Rządowy plan antykryzysowy to przedsięwzięcie bardzo ambitne i na wielką skalę, ale skalę tę wymusiła miara potrzeb - ocenił w rozmowie z PAP dr Marian Szołucha z Instytutu Prawa Gospodarczego

Jego zdaniem, program będzie modyfikowany, bo kolejne etapy kryzysu są trudne do przewidzenia.

"Dobrze, że plan pojawia się szybko i dobrze, że jest komplementarny, że zakłada uruchomienie na szeroką skalę zarówno instytucji finansowych, spółek Skarbu Państwa ale i np. UOKiK. To są działania na szeroką skalę, ale wymusiła je rzeczywistość" - powiedział PAP Marian Szołucha.

Zdaniem ekonomisty, podstawowym założeniem programu jest niedopuszczenie, by polskie firmy zaczęły na masową skalę bankrutować. By do tego nie doszło trzeba zapewnić im płynność.

"Zwłaszcza małe i średnie firmy, które i bez koronawirusa, często miały problem z płynnością. A teraz przez częściowe zamrożenie możliwości prowadzenia działalności więcej z nich stanie w obliczu utraty płynności" - wskazał.

Zastrzegł jednocześnie, że już dziś należy przyjąć, że strat polskiej gospodarki nie uda się zrekompensować w pełni, ponieważ to jest po prostu niewykonalne.

Szołucha przewiduje również, że pakiet będzie uzupełniany i korygowany, bo - jak wskazuje - ten kryzys ma to do siebie, że jego kolejne etapy są trudne do przewidzenia. "Nie mieliśmy wcześniej do czynienia z podobnym zjawiskiem, które pojawiło się nagle i dotknęło wszystkich niemal równocześnie" - zauważył.

Jak przypomniał, kryzys z 2008 r. rozlewał się po świecie stopniowo, a teraz, praktycznie w jednej chwili, cały świat gospodarczy zamarł i nie wiadomo na jak długo.

"Dlatego sytuację trzeba będzie monitorować na bieżąco i na nią reagować. Mam nadzieję np. że wnioski o zwrot VAT będą rozpatrywane błyskawicznie, że rząd będzie monitorował sytuację w przemyśle ciężkim, zwłaszcza w przedsiębiorstwach ruchu ciągłego, jak huty czy koksownie" - wskazał Szołucha.

Jego zdaniem, w miarę rozwoju sytuacji trzeba będzie błyskawicznie reagować na pojawiające się nowe dane.