Szrot: doceniamy, że rząd zaproponował tzw. tarczę antyinflacyjną

Doceniamy, że rząd zaproponował tzw. tarczę antyinflacyjną; propozycje są bardzo odważne, ale to krok w dobrym kierunku; czekamy na ustawy - podkreślił szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister aktywów państwowych przedstawili w czwartek pakiet obniżek podatków i danin, które mają złagodzić skutki wzrostu inflacji - tzw. tarczę antyinflacyjną. Głównymi elementami programu są obniżka akcyzy na paliwa silnikowe oraz obniżka podatku od sprzedaży detalicznej paliw, obniżka VAT na gaz oraz VAT i akcyzy na energię elektryczną.

"Doceniamy, że rząd zaproponował pakiet tarczy antyinflacyjnej" - przyznał w rozmowie z PAP szef gabinetu prezydenta.

Wskazywał, że część propozycji była wcześniej prezentowana prezydentowi Andrzejowi Dudzie, m.in. te dotyczące obniżki akcyzy. "Inne mają charakter nowy. Ja je oceniam jako bardzo odważne, ale jest to krok w dobrym kierunku" - powiedział.

"Czekamy na ustawy. Te zapowiedzi brzmią bardzo interesująco, doceniamy daleko idące propozycje pana premiera" - dodał.

Szrot podkreślił, że również w Kancelarii Prezydenta powstały analizy dotyczące wzrostu inflacji. "One wskazują na przyczyny wzrostu inflacji. Są dwa źródła: działania antykryzysowe w obliczu pandemii, różnych lockdownów i ograniczeń gospodarczych, a po drugie - rynek paliw, gra na tym rynku i zachowanie podmiotów, które na ten rynek paliw dostarczają" - mówił.

Pytany, czy tzw. tarcza antyinflacyjna nie jest spóźniona, Szrot stwierdził, że propozycje rządu mają "bardzo poważny charakter, wymagały drobiazgowych analiz, więc to musiało zająć trochę czasu".

W ramach ogłoszonej w czwartek tzw. tarczy antyinflacyjnej na pięć miesięcy (20 grudnia 2021-20 maja 2022 r.) wysokość akcyzy na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE, a od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Na trzy miesiące (styczeń-marzec 2022) stawka VAT na gaz zostanie obniżona do poziomu 8 proc. (z obecnego 23 proc.).

Ponadto gospodarstwa domowe zostaną zwolnione z akcyzy na energię elektryczną, a dla pozostałych odbiorców akcyza zostanie obniżona do minimum UE. Na trzy miesiące (styczeń-marzec 2022) stawka VAT na energię elektryczną zostanie obniżona do poziomu 5 proc. (z obecnego 23 proc.).

W 2022 r. w dwóch ratach wypłacony ma zostać dodatek osłonowy w wysokości od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i liczby osób. Ponadto w ramach oszczędności w 2022 r. ma m.in. zostać ograniczone tworzenia nowych etatów czy urzędów w administracji publicznej, a z funduszy celowych finansowane mają być tylko już realizowane lub ogłoszone programy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl