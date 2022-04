Szrot: rząd powinien wykorzystać wszystkie środki jakie ma by zbadać ostatnie wypadki w kopalniach

Rząd powinien wykorzystać wszystkie środki jakie ma, by zbadać ostatnie wypadki w kopalniach; to wymaga zdecydowanych działań i konkretnego wyjaśnienia - podkreślił w sobotę szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Paweł Szrot poinformował w sobotę w Programie Trzecim Polskiego Radia, że kontaktował się z wojewodą śląskim w sprawie wyrzutu metanu w kopalni Zofiówka, który miał miejsce w sobotę nad ranem.

"Nie ma ofiar śmiertelnych. Trudno powiedzieć, że sytuacja nie jest poważna. Trwa trudna akcja ratunkowa, nie doszło do wybuchu, doszło do tzw. uwolnienia energetycznego. To właściwie trzecie wydarzenie w ciągu kilku dni. Przypominam, że w poprzedniej kopalni doszło do dwóch serii wybuchów. To wymaga zdecydowanych działań i konkretnego wyjaśnienia. Rząd powinien wykorzystać wszystkie środki, jakie ma do dyspozycji, żeby tę sprawę wyjaśnić" - podkreślił prezydencki minister.

Jego zdaniem, powinny powstać odpowiednie komisje. "Myślę, że tak się stanie, że rząd podejdzie do tego bardzo poważnie. Pan prezydent wizytował miejsce tragedii, do której doszło wcześniej, przedwczoraj. Prezydent wie już co się stało dzisiaj w kopalni Zofiówka. Na decyzje o wizycie w miejscu zdarzeni jeszcze poczekajmy" - zaznaczył Szrot.

Poseł Marcin Kierwiński (KO) również dostrzegł konieczność pilnego powołanie komisji, "które sprawdzą co się dzieje w tego typu strasznych wypadkach". "Zawsze działa prawo serii. I w tego typu sprawach trzeba szybko reagować. Liczę, że strona rządowa pilnie te komisje powoła" - zaapelował Kierwiński.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin (PiS) zwrócił uwagę, że wstrząsy rzeczywiście dotyczą jednego złoża. "Największego złoże węgla w Europie jakim jest Jastrzębskie Złoże Węglowe. Premier też był na miejscu, zapoznawał się z sytuacją. I ta sprawa na pewno będzie wyjaśniana. Zostawmy to specjalistom. Mamy wybitnych specjalistów na miejscu. Oni wiedzą jak reagować, czy dopuszczać ewentualnie do dalszej eksploatacji tych kopalni. Jak próbować dotrzeć do górników, do których jeszcze nie dotarto i kiedy to będzie możliwe" - podkreślił.

W środę po północy w kopalni Pniówek doszło do pierwszego wybuchu i zapalenia metanu w rejonie prowadzącej wydobycie ściany N-6 na poziomie 1000 metrów. W czasie, gdy akcję prowadziły dwa zastępy ratowników, poszukujące trzech pracowników, doszło do wtórnego wybuchu. W piątek rano poszerzony o specjalistów zespół w sztabie akcji zdecydował o odstąpieniu od prowadzenia akcji ratowniczej i odizolowaniu zagrożonego rejonu. Ta decyzja odsuwa możliwość dotarcia do ofiar środowych wybuchów do czasu ustabilizowania się atmosfery w odizolowanym rejonie - być może o wiele tygodni. Dotąd potwierdzono śmierć pięciu ofiar katastrofy - 4 osoby zginęły w kopalni, 1 zmarła w szpitalu. Do czasu kolejnych, czwartkowych wybuchów sześć osób było w ciężkim stanie. Kilkunastu pracowników było lżej rannych.

W kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka doszło do wstrząsu wysokoenergetycznego połączonego z intensywnym wypływem metanu - podała JSW w sobotnim komunikacie. "Sztab akcji nie ma kontaktu z dziesięcioma pracownikami. W rejonie wypadku było 52 pracowników, 42 z nich wyszło o własnych siłach" - dodała JSW.

