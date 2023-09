Sztuczna inteligencja bada dziury w drogach

Opracowany przez koreańskich naukowców system, oparty o sztuczną inteligencję, ma oceniać stan nawierzchni, odróżniając dziury w drogach od innych podobnie wyglądających obiektów - poinformowano podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej infrastruktury „Maireinfra 2023”.

Koreański Instytut Inżynierii Lądowej i Technologii Budowlanych (The Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology, KICT) opracował "Program filtrowania dziur drogowych", mający na celu wspomaganie systemu awaryjnych remontów dróg.

Dziury w asfaltowej jezdni (po angielsku "potholes") powstają, gdy znaczna ilość wody deszczowej przedostaje się pod powierzchnię jezdni, osłabiając grunt pod spodem i powodując, że asfaltowa nawierzchnia zapada się pod ciężarem przejeżdżających pojazdów, tworząc zagłębienia przypominające misy.

Globalne zmiany klimatu sprawiają, że coraz więcej jest nietypowych zjawisk pogodowych: ulewnych opadów deszczu czy obfitych opadów śniegu. W efekcie na drogach pojawia się coraz więcej dziur, które przeszkadzają zarówno kierowcom, jak i pieszym. Poruszanie się jest trudniejsze i łatwiej o wypadki.

Jeśli badania dotyczące dziur w drogach mają mieć wymiar praktyczny, trzeba prowadzić je w terenie. Sprawdzonym rozwiązaniem jest użycie urządzeń mobilnych, które jednak mają ograniczona moc obliczeniową. Konieczne jest wdrożenie systemu odfiltrowującego obiekty, które na obrazie mogłyby zostać błędnie uznane za dziury, takie jak cienie, oznaczenia drogowe czy opony.

Zespół badawczy KICT kierowany przez dr Moonsupa Lee opracował i wyszkolił algorytm sztucznej inteligencji, który skutecznie wyklucza obiekty inne niż dziury z informacji przesyłanych do serwera. Algorytm został zaprojektowany tak, aby wykorzystywać sprawdzone dziury i inne obiekty jako dane szkoleniowe w celu dalszego udoskonalania programu.

System wykorzystujący program filtrowania dziur w nawierzchni ma co 3 godziny automatycznie przesyłać zweryfikowane informacje o dziurach do personelu odpowiedzialnego za utrzymanie dróg.

"Przewidujemy, że nowo opracowany system skróci czas awaryjnego usuwania dziur na drogach" - optymistycznie oznajmił dr Moonsup Lee.