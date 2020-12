Sztuczna inteligencja tematem konkursu skierowanego do uczniów szkół średnich

Do 20 stycznia Związek Cyfrowa Polska czeka na zgłoszenia uczniów szkół średnich w konkursie, którego tematem jest sztuczna inteligencja. Można nadsyłać zdjęcia, filmy, programy komputerowe oraz inne pomysły dotyczące obecności sztucznej inteligencji w codziennym życiu lub jej rozwoju.

Jak podkreślił prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik, ideą konkursu jest promowanie nowoczesnych technologii i upowszechnianie wiedzy o rozwiązaniach cyfrowych, które towarzyszą nam w życiu. Jego twórcy chcą przekonać się, czym dla młodego pokolenia jest sztuczna inteligencja oraz w jaki sposób jej rozwój może wpływać na nas w przyszłości.

"Już przecież dziś nowoczesne technologie determinują niemal każdą naszą aktywność. W kolejnych latach m.in. dzięki AI, trend ten będzie wzrastał" - wskazał Kanownik.

Przeznaczony dla młodzieży szkół ponadpodstawowych konkurs organizowany jest w ramach tegorocznej edycji GovTech Festival. To edukacyjno-technologiczny projekt, którego celem jest przełamywanie analogowych barier, edukowanie oraz otwieranie społeczeństwa na nowe możliwości związane z cyfryzacją i digitalizacją.

"Konkurs, który ogłaszamy idealnie wpisuje się w wartości festiwalu - otwartość na innowacje i na innych oraz wykorzystanie nowych technologii do ułatwiania życia innym. Jestem przekonana, że licealiści pokażą nam zupełnie nowe, nieznane dotąd spojrzenie na zagadnienie sztucznej inteligencji" - zaznaczyła Justyna Orłowska, pełnomocniczka Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Do konkursu mogą zgłaszać się uczniowie szkół ponadpodstawowych. Zadanie polega na stworzeniu pracy multimedialnej na temat obecności sztucznej inteligencji w życiu codziennym lub pomysłów na rozwój sztucznej inteligencji. Jej forma jest dowolna, mogą to być np. zdjęcia, filmy, programy komputerowe oraz inne kreatywne pomysły. Do wygrania jest sprzęt elektroniczny oraz nagrody finansowe.

Prace należy przesłać do 20 stycznia 2021 r. na adres: konkurs@cyfrowapolska.org. Regulamin dostępny jest na stronie: cyfrowapolska.org/ai.

Organizatorzy zaznaczyli, że liczy się nieszablonowość, pomysłowość oraz funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań. Autorzy wyróżnionych projektów będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac podczas finału konkursu, który odbędzie się w Centrum Kreatywności Fabryka w Łodzi.

Konkurs wspierany jest przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.